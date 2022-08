Foot - Mercato - OM

OM : Poussé vers la sortie par Longoria et ses agents, il résiste

Publié le 30 août 2022 à 09h45 par Thomas Bourseau

En quête de liquidités afin de renflouer les caisses de l’OM, Pablo Longoria compterait notamment sur le départ de Duje Caleta-Car. Southampton serait à ce jour la destination la plus probable pour le Croate. Néanmoins, en raison de la position du principal intéressé sur le sujet, un transfert de dernière minute pourrait bien être une situation délicate à gérer pour le président de l’OM.

Duje Caleta-Car pourrait ne pas aller au terme de son contrat à l’OM. En effet, en raison de l’expiration de son bail en juin 2023, l’international croate serait susceptible de bénéficier du statut d’agent libre et de s’engager dans le club de son choix dans moins d’un an, comme l’ont fait Boubacar Kamara et Florian Thauvin avant lui.

Caleta-Car, un cas particulier pour Longoria

Au cours du mercato estival, Pablo Longoria a expliqué que Duje Caleta-Car se trouvait dans une situation particulière en faisant bien savoir qu’il refusait de voir à nouveau, un joueur quitter l’OM en tant qu’agent libre. Cela semble être la raison pour laquelle le défenseur croate est poussé vers la sortie. Cependant, à quelques jours de la clôture du mercato, Caleta-Car ne croulerait pas sur les demandes et n’aurait qu’une porte de sortie à disposition.

Ses agents veulent le placer à Southampton, Caleta-Car pourrait faire capoter l’opération