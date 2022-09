Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche ses vérités sur le mercato

Publié le 2 septembre 2022 à 18h00 par Hugo Chirossel

Au lendemain de la fermeture du marché des transferts, Pablo Longoria s’est présenté ce vendredi en conférence de presse afin de faire le bilan du mercato de l’OM. Le président marseillais a répondu sans détours aux interrogations sur les arrivées et les départs au sein de l’effectif d’Igor Tudor, qui pour lui s’est amélioré par rapport à la saison dernière.

Déjà très actif tout au long de l’été, le dernier jour du mercato de l’Olympique de Marseille a lui aussi été animé. L’OM a réussi à trouver une porte de sortie à Jordan Amavi, mis à l’écart depuis plusieurs semaines et qui a rejoint Getafe en prêt sans option d’achat. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin prochain, Duje Caleta-Car a fini par rejoindre définitivement la Premier League. L’international croate s’est engagé avec Southampton, un transfert qui devrait rapporter environ 10M€ aux Marseillais.

Mercato - OM : Longoria s’agace pour le transfert de Bamba Dieng https://t.co/HNxODEHGak pic.twitter.com/WYAEsZJ1WF — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

« On est très content du mercato qu'on a fait »

Après la conférence de presse de Nuno Tavares et d’Igor Tudor, avant le déplacement à Auxerre samedi, Pablo Longoria s’est également présenté devant les médias. Le président de l’OM a tenu à répondre aux questions des journalistes présents, afin de faire un bilan du mercato de son club. « On voulait se tourner vers un football plus direct, plus européen. Il fallait avoir aussi un équilibre économique. On est dans une situation économique positive désormais. Je suis content de dire ça », a-t-il déclaré. « O n a cherché avec nos moyens d'améliorer notre effectif. L'équipe est améliorée. Les joueurs mentalement sont plus forts. Beaucoup de joueurs d'expérience sont arrivés, c'est un mix avec des joueurs plus jeunes. On est très content du mercato qu'on a fait . »

Transfert avorté pour Dieng

Seul ombre au tableau, le transfert avorté de Bamba Dieng vers l’OGC Nice. L’international sénégalais a vécu une journée très mouvementée jeudi. Annoncé proche de Lorient dans un premier temps, il devrait ensuite s’envoler pour l’Angleterre afin de rejoindre Leeds. Mais c’est finalement le Gym qui a raflé la mise au dernier moment. L’OM poussait Bamba Dieng vers la sortie depuis plusieurs semaines et ce dossier semblait donc enfin arriver à son terme, avant qu’un problème ne soit détecté lors de la visite médicale, forçant le joueur à revenir à Marseille.

« La situation économique du club nous a permis de retenir nos meilleurs joueurs »