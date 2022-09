Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor sort du silence pour Bamba Dieng

Publié le 2 septembre 2022 à 14h15 par Axel Cornic mis à jour le 2 septembre 2022 à 14h15

Présent en conférence dépresseur ce vendredi à la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Auxerre, Igor Tudor n’a pas pu échapper aux questions concernant les dernières heures bouillantes vécues par Bamba Dieng. Ce dernier a en effet été proche du FC Lorient, avant de prendre la direction de Leeds puis de l’OGC Nice… pour finalement rester à l’OM.

Partira ? Ne partira pas ? La dernière journée du mercato estival a été très mouvementée pour Bamba Dieng, qui a vu son transfert à l’OGC Nice tomber à l’eau après sa visite médicale. Une blessure au genou serait la raison de ce volte-face des Niçois, qui pourraient toutefois encore recruter l'attaquant de l'OM sous la forme de joker.

« Comment j’ai vécu cette situation ? A l’entraînement, en préparant le match face à Auxerre »

Interrogé sur ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor ne s’est pas montré très loquace. « Comment j’ai vécu cette situation ? A l’entraînement, en préparant le match face à Auxerre » a déclaré le coach de l’OM, avant le 6e journée de Ligue 1, pour laquelle Bamba Dieng est donc disponible.

« On regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente »