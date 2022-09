Foot - Mercato - OM

Mercato - OM: Longoria a bouclé trois transferts de dernière minute

Publié le 1 septembre 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Alors que le mercato estival fermera ses portes à 23 heures ce jeudi, Pablo Longoria voudrait encore réaliser quelques coups de dernière minute pour étoffer l'effectif d'Igor Tudor. Et il semblerait que le président de l'OM soit en passe d'officialiser trois nouveaux transferts. En effet, Amine Harit devrait faire son retour à Marseille, tandis que Bamba Dieng et Duje Caleta-Car seraient sur le point de rejoindre respectivement l'OGC Nice et Southampton.

Très actif lors de ce mercato estival, Pablo Longoria a révolutionné l'effectif de l'OM. Alors que Jorge Sampaoli a pris ses jambes à son cou, le président marseillais a fait tout son possible pour satisfaire les demandes d'Igor Tudor, et lui permettre de remplir ses objectifs de la saison. En effet, Pablo Longoria a bouclé plusieurs arrivées, dont des joueurs de renom à savoir Alexis Sanchez, Eric Bailly, Jordan Veretout, ou encore Jonathan Clauss. Et alors que le mercato estival fermera ses portes ce jeudi à 23 heures, le patron de l'OM serait concentré sur son opération dégraissage, même s'il devrait tout de même enregistrer une ultime arrivée au milieu de terrain.

Mercato - OM : Bamba Dieng a tranché pour son transfert https://t.co/b9isSLsYXP pic.twitter.com/Ba0gXK3eDF — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Accord total pour le transfert de Bamba Dieng à l'OGC Nice

Alors qu'Arkadiusz Milik, Luan Peres, Nemanja Radonjic, Steve Mandanda, Jordan Amavi et bien d'autres ont quitté l'OM cet été, Pablo Longoria ne voudrait pas s'arrêter-là. En effet, le président de l'OM aurait pour priorité de dégraisser davantage l'effectif d'Igor Tudor dans les derniers instants de ce mercato. Ainsi, à en croire RMC Sport , Pablo Longoria serait déterminé à se débarrasser de Bamba Dieng et de Duje Caleta-Car. Et il serait sur le point d'obtenir gain de cause pour ces deux départs.

Duje Caleta-Car va signer à Southampton ce jeudi soir

Selon les informations de Karim Bennani, divulguées sur son compte Twitter ce jeudi soir, Pablo Longoria serait en passe d'officialiser le départ de Duje Caleta-Car. En effet, d'après le journaliste de Prime Video et de L'Equipe , le défenseur croate devrait devenir un nouveau joueur de Southampton dans la soirée. Bamba Dieng, pour sa part, serait sur le point de signer à l'OGC Nice. A en croire les indiscrétions de Karim Bennani, confirmées par Foot Mercato , un accord total aurait été trouvée entre les Aiglons , le joueur et l'OM pour un transfert d'environ 12M€, plus bonus. Bamba Dieng n'aurait donc plus qu'à passer sa visite médicale avec l'OGC Nice, avant de pouvoir signer son nouveau contrat.

Amine Harit de retour à l'OM