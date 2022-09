Foot - Mercato - OM

OM : A Marseille, Longoria et Tudor marchent dans le même sens

Publié le 1 septembre 2022 à 16h30 par Jules Kutos-Bertin

Alors que le marché des transferts va fermer ses portes ce jeudi, l’OM boucle les derniers détails. Dans le sens des départs, Jordan Amavi, Bamba Dieng et Duje Caleta-Car pourraient bouger alors qu’Amine Harit devrait faire son retour. Le Marocain sera la dernière recrue d’un mercato dont est satisfait Igor Tudor.

Au moment où le marché des transferts a ouvert ses portes en juin dernier, l’OM ne s’attendait pas à autant de changements. Mécontent du début de mercato, Jorge Sampaoli a décidé de plier bagages. Dans la foulée, Pablo Longoria a nommé Igor Tudor à sa place, un choix surprenant mais qui, pour le moment, porte ses fruits. Derrière, le mercato de l’OM s’est rapidement emballé.

Ça va bouger dans le sens des départs

A l’heure actuelle, onze joueurs sont venus renforcer l’effectif de l’OM. La défense centrale a été remaniée, l’attaque aussi, il n’y a que l’entrejeu qui s’est à peu près stabilisé hormis l’arrivée de Jordan Veretout. A quelques heures de la fin du mercato, c’est dans le sens des départs que l’OM est attendu au tournant. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’OM a reçu une offre de 11M€ pour Bamba Dieng. Elle provient de Lorient ou de l’OGC Nice. Cependant, ces dernières heures, Leeds serait entré dans la danse et tenterait de chiper Dieng. Dans le même temps, le départ de Jordan Amavi à Getafe est en passe d’être bouclé, alors que Duje Caleta-Car se dirige vers la Premier League.

Amine Harit, dernier renfort ?

Dans le sens des arrivées, Amine Harit devrait faire son grand retour à l’OM ce jeudi. L’international marocain serait même attendu dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale avec l’OM. D’après les informations de RMC Sport , Pablo Longoria devrait clôturer son mercato juste après l’arrivée d’Amine Harit. Si cela pourrait bouger au niveau des départs, le Marocain sera le dernier renfort pour Igor Tudor.

⚒🇸🇳 Transfert sec de 10 Millions d'euros pour Bamba Dieng à Leeds.#TeamOM | #MercatOM (@mcgrathmike) pic.twitter.com/tQGroj0NTk — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 1, 2022

Igor Tudor est satisfait