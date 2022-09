Foot - Mercato - OM

Ce club était pressé pour le transfert de Bamba Dieng

Pas vraiment désiré par Igor Tudor, Bamba Dieng était annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines déjà. Et l’international sénégalais devrait bien finir par quitter l’OM en ce dernier jour de mercato. Leeds United aurait raflé la mise et serait sur le point de s’attacher les services de l’attaquant de 22 ans. Les Peacocks auraient d’ailleurs rapidement bouclé ce dossier puisqu’ils étaient dans l’urgence.

C’est un énorme retournement de situation qui a touché le dossier Bamba Dieng c’est dernières heures. Pas vraiment désiré par Igor Tudor et annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant, l’international sénégalais était évoqué du côté d’un autre club de Ligue 1. Le10Sport.com vous avait même révélé qu’une offre de 11M€ avait atterri sur la table de Pablo Longoria de la part de l’OGC Nice ou du FC Lorient pour Bamba Dieng. Toutefois, le président de l’OM, qui souhaitait vendre l’attaquant de 22 ans en Premier League, aurait eu gain de cause.

D’après les informations de Foot Mercato confirmées par L’Equipe , Bamba Dieng devrait finalement filer en Angleterre en cette fin de mercato. Leeds United serait intervenu au dernier moment dans ce dossier et aurait trouvé un accord avec l’OM pour le transfert définitif de l’international sénégalais. Selon Sky Sports , l’offre proposée par le club de Premier League serait supérieure à 12M€. Leeds United aurait ainsi devancé le FC Lorient et l’OGC Nice dans ce dossier.

🚨 Bamba Dieng due to fly to Leeds soon after #LUFC struck agreement with Marseille to sign 22yo forward for ~€10m inc adds. Senegal int’l set to do medical & sign 4yr deal. Should allow Dan James to join Fulham on season-long loan @TheAthleticUK #OM #FFC https://t.co/JnDCAmadt6