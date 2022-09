Foot - Mercato - OM

OM : Le feuilleton Dieng s’est emballé, son dénouement approche

Publié le 1 septembre 2022 à 13h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 1 septembre 2022 à 13h45

Alors que le FC Lorient semblait bien parti pour boucler le transfert de Bamba Dieng dans lequel l’OM aurait perçu un pourcentage à la revente, c’est du côté de Leeds que le Sénégalais s’envolerait. Leeds aurait pris le meilleur sur Lorient bien que les Merlus auraient tenté une ultime offensive. La visite médicale de l’attaquant de l’OM serait programmée dans les prochaines heures en Angleterre.

C’est à ne plus rien y comprendre. Ces dernières heures, le transfert de Bamba Dieng pour le FC Lorient semblait entériné. D’ailleurs, La Provence révélait même que l’OM percevrait à terme un pourcentage en cas de future revente de l’attaquant sénégalais à l’avenir. Cependant, le pourcentage en question n’a pas filtré. Fin des espoirs de l’OGC Nice, alors que le10sport.com vous a révélé lundi soir que les Aiglons ou Lorient avait dégainé une offre de transfert de 11M€ pour Dieng, ou de Pablo Longoria qui aurait souhaité vendre Dieng à un club anglais afin de pouvoir renflouer ses caisses ? Pas vraiment selon les derniers échos.

Leeds fait irruption et serait proche de rafler la mise dans le feuilleton Dieng

En effet, Foot Mercato a lâché une petite bombe dans le feuilleton Bamba Dieng ce jeudi en ce deadline day. D’après le média, Leeds aurait fait irruption dans le dossier Dieng et serait proche de boucler la signature du Sénégalais. Un accord aurait été trouvé, comme L’Équipe l’a souligné, entre l’OM et le pensionnaire de Premier League.

Mais Dieng n’a donné son aval ni à Leeds ni à Lorient qui compterait revenir à la charge

Pour autant, les dés ne seraient pas encore jetés dans le feuilleton Bamba Dieng. C’est en effet l’information communiquée par RMC Sport ce jeudi. L’offre en question de Leeds United serait plus importante que celle du FC Lorient. D’après Sky Sports , elle serait plus importante que 12M€. Pour autant, Lorient compterait bien revenir à la charge d’après RMC Sport lorsque Bamba Dieng et son représentant auraient pour but de bien peser le pour et le contre des deux challenges et des deux offres avant de définitivement trancher.

Leeds United have agreed a deal with Marseille for striker Bamba Dieng. Fee in excess of £10m. Player is expected to fly into the UK later today for a medical and finalise personal terms. #LUFC #OlympiqueMarseille — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) September 1, 2022

Leeds l’aurait finalement emporté