Transferts - OM : Pour Bamba Dieng, l’heure des adieux approche

1 septembre 2022

Pablo Longoria serait susceptible de boucler les départs de Jordan Amavi, de Duje Caleta-Car et de Bamba Dieng avant que le mercato estival ne ferme ses portes ce jeudi à 23 heures. Et d’après La Provence, le départ de Dieng serait quasiment bouclé.

Pour des raisons économiques, Pablo Longoria travaille en coulisse afin de boucler le transfert de Bamba Dieng bien que la volonté première du Sénégalais était de poursuivre à l’OM. Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité lundi soir qu’une offre de 11M€ avait été envoyée au président de l’OM et qu’elle proviendrait soit de l’OGC Nice ou du FC Lorient. C’est du côté de la Bretagne que Dieng devrait prendre son envol au vu de l’évolution de cette opération.

Un transfert à Lorient avec pourcentage à la revente

D’après La Provence , la tendance de mercredi était la continuité de Bamba Dieng à l’OM. Cependant, le départ d’Armand Laurienté semble avoir été le coup de pouce nécessaire pour que les Merlus se décident de tout miser sur Bamba Dieng. Le transfert du Sénégalais comprendrait un pourcentage à la revente pour l’OM bien que les chiffres du pourcentage en question n’aient pas été révélés. L’accord entre l’OM et Lorient serait tout proche.

Plus qu’une question d’heures pour Dieng à Lorient