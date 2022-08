Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Dieng ?

Publié le 31 août 2022 à 16h45 par La rédaction mis à jour le 31 août 2022 à 16h46

Annoncé partant depuis de nombreuses semaines, Bamba Dieng n’a toujours pas quitté l’Olympique de Marseille. En effet, l’attaquant sénégalais, écarté par Igor Tudor depuis le début de la préparation, le jeune buteur phocéen susciterait l’intérêt de plusieurs clubs. Cependant, de nouvelles révélations dans ce dossier pourraient contrarier les plans de Pablo Longoria…

Bamba Dieng ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. En effet, l’attaquant de l’Olympique de Marseille est mis de côté depuis le début de la préparation par le nouveau coach phocéen, Igor Tudor. Cependant, la position de l’attaquant de l’OM était claire : il souhaitait rester dans la cité phocéenne, afin de tenter de se faire une place. Cependant, les dernières tendances semblaient l’envoyer en prêt pour la saison, bien que Pablo Longoria ne veuille que du cash en cas de départ. Mais tout pourrait encore changer d’ici la fin du mercato…

Mercato - OM : Ça s’agite sérieusement pour les dossiers brûlants de Longoria https://t.co/htKQR1rEgW pic.twitter.com/KDFhwrN5Ps — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Bamba Dieng parti pour rester ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste Alexandre Jacquin, l’avenir de Bamba Dieng pourrait bel et bien s’écrire à l’OM. En effet, le buteur sénégalais devrait rester, selon les dernières tendances, et ce malgré les intérêts du FC Lorient et du SC Strasbourg.

Tout pourrait encore changer pour Bamba Dieng