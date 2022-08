Foot - Mercato - OM

OM : Longoria fixe ses conditions pour ce transfert en attaque

Publié le 31 août 2022 à 14h30 par Jules Kutos-Bertin

Non désiré par Igor Tudor, Bamba Dieng est amené à quitter l’OM cet été. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, une offre de 11M€ provenant de Lorient ou Nice est déjà arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. Ces dernières heures, les Merlus auraient gagné du terrain dans ce dossier, même si la proposition est encore loin des exigences olympiennes. Dans le même temps, l’OM veut inclure des clauses pour récupérer de l’argent en cas de revente.

Le jeudi 1er septembre à 23h, le marché des transferts fermera officiellement ses portes en France. Comme toujours, chaque club prévoit encore de bouger dans les dernières heures, c’est notamment le cas de l’OM. Même si le début de saison des joueurs d’Igor Tudor est convaincant, l’effectif olympien n’est pas encore au complet. D’ici la fin du mercato, Pablo Longoria espèrerait notamment recruter un milieu offensif en la personne de Ruslan Malinovskyi. « On a un bon effectif, mais l'idée c'est d'ajouter encore un joueur pour jouer derrière l'attaquant. Gerson et Guendouzi peuvent par exemple autant derrière l'attaque que plus au milieu », déclarait Igor Tudor ce mardi en conférence de presse, sans confirmer la piste Malinovskyi pour autant.

Longoria veut faire venir Malinovskyi, deux ventes sont nécessaires

Mais comme l’a rappelé RMC Sport , pour s’offrir les services de Ruslan Malinovskyi, il faudra d’abord vendre au moins deux joueurs. Même si l’OM est tombé d’accord avec l’international ukrainien sur les contours d’un contrat et de son salaire, il faut encore s’entendre avec l’Atalanta Bergame. Et pour le moment, le club italien réclamerait 25M€, une somme trop élevée pour l’OM. Après le transfert avorté de Jordan Amavi, Longoria mise gros sur la vente de Bamba Dieng. Alors qu’il n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor, l’international sénégalais devrait quitter l’OM cet été, même si son idée première était de poursuivre l’aventure avec le club olympien.

Une offre est déjà arrivée pour Dieng

Heureusement pour l’OM, les prétendants sont nombreux. Des clubs de Premier League et de Bundesliga sont à l’affût, tout comme Lorient et l’OGC Nice. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’un de ces deux derniers clubs a fait une proposition de transfert à hauteur de 11M€. Même si l’OM en veut plus, Pablo Longoria pourrait finir par accepter cette offre vu le timing et la fin du mercato qui approche à grands pas.

