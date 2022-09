Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur cet échec de Longoria

Publié le 1 septembre 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Ce mercato estival a été particulièrement réussi par Pablo Longoria, avec plus d’une dizaine de recrues bouclées à l’Olympique de Marseille. Tout n’est pas rose pourtant, puisque le président de l’OM devrait se casser les dents sur le dossier Ruslan Malinovskyi, dont le contrat avec l’Atalanta se termine dans moins d’un an.

Qui dit changement de coach, dit changement d’effectif et ce n’est pas Pablo Longoria qui dira le contraire. Le président de l’OM s’est montré très actif en ce mercato estival pour offrir à Igor Tudor les profils qui collent le mieux à son idée du football, assez éloignées de celle de son prédécesseur Jorge Sampaoli. Deux pistons très offensifs sont ainsi arrivés avec Jonathan Clauss et Nuno Tavares, qui est particulièrement brillant depuis le début de la saison. En attaque, les choses ont également bougé puisque Arkadiusz Milik est parti à la Juventus et ce sont Alexis Sanchez et Luis Suarez qui ont débarqué, même si des tensions semblent déjà faire surface pour ce dernier. Mais ce n’est pas fini, puisqu’une dernière recrue devrait arriver au milieu avec Amine Harit, qui devrait une nouvelle fois être prêté par Schalke 04 après son expérience à l’OM de la saison dernière.

Malinovskyi, le génie de l’Atalanta qui aurait fait beaucoup de bien à l’OM

L’international marocain ne semblait toutefois pas être le premier choix de l’OM et surtout d’Igor Tudor, qui lorgnait un jeune talent de Serie A. Il s’agit de Ruslan Malinovskyi, qui fait le bonheur de l’Atalanta depuis plusieurs années mais qui n’a toujours pas prolongé un contrat qui se termine en juin 2023. Son profil serait parfait pour le style de football prôné par Tudor et il pourrait être une véritable alternative à Dimitri Payet sur coup de pied arrêté. Mais visiblement Pablo Longoria et l’OM auraient échoué dans ce dossier et l’Ukrainien devrait rester encore à Bergame pour au moins quelques mois.

L’échange avec Ünder a rapidement semblé impossible

Une partie de cet échec s’explique par Cengiz Ünder, qui a vraisemblablement été inséré dans les négociations entre l’OM et l’Atalanta. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le Turc aurait été proposé tout récemment au club bergamasque dans le cadre d’un échange sec avec Ruslan Malinovskyi. La réponse n’a pas tardé à arriver, puisque les dirigeants de l’Atalanta ont clairement fait comprendre vouloir tirer le maximum d’argent possible d’un départ de Malinovskyi. Du côté d’Ünder les choses auraient également coincé, puisque la destination ne semblait pas du tout le séduire, lui qui a été définitivement acquis par l’OM cet été après un prêt d’un an conclu avec l’AS Roma.

Longoria a retenté sa chance ces dernières heures