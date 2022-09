Foot - Mercato - OM

OM : Un favori se dégage pour cette vente de Pablo Longoria

Publié le 1 septembre 2022 à 13h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 septembre 2022 à 13h47

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures, Pablo Longoria travaillerait toujours sur quelques départs, dont celui de Duje Caleta-Car. Le défenseur de 25 ans serait convoité en Angleterre où trois clubs de Premier League se serait manifesté. Un favori serait d’ailleurs en train de se dégager dans ce dossier même si rien n’est encore joué.

La clôture du mercato approche à grand pas, et Pablo Longoria espère toujours boucler quelques départs. Le président de l’OM travaillerait sur plusieurs sorties comme celles de Bamba Dieng, Jordan Amavi ou encore Duje Caleta-Car. Ce dernier est en fin de contrat en juin 2023 et n’a pas prolongé avec le club phocéen. Pablo Longoria aurait donc fait de sa vente une priorité afin d’éviter un départ libre l’été prochain. Et la solution pourrait bien se trouver en Angleterre pour ce dossier brûlant.

Aston Villa et West Ham débarquent pour Caleta-Car

Comme annoncé par La Provence , Duje Caleta-Car se serait rendu à Londres ce jeudi matin afin de se tenir prêt pour son transfert en Premier League. Alors que Southampton était déjà sur le dossier, deux autres clubs situés dans la capitale anglaise seraient entré dans la danse. RMC Sport a d’ailleurs dévoilé qu’il s’agirait d’Aston Villa et de West Ham. Mais les deux équipes londoniennes n’auraient pas l’avantage dans ce dossier.

Southampton en pole position