OM : Ça se précise pour ce transfert réclamé par Longoria

Publié le 1 septembre 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2023, Duje Caleta-Car est toujours annoncé en partance alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours. Pablo Longoria aurait pour priorité de vendre l’international croate cet été. Et les choses pourraient bien s’accélérer dans les prochaines heures. Duje Caleta-Car se serait rendu à Londres, alors que trois clubs de Premier League seraient intéressés par ses services.

En France, le mercato ferme ses portes ce jeudi sur les coups de 23 heures. Il ne reste donc plus que quelques heures aux clubs français pour finaliser leur recrutement mais aussi leurs départs. Dans cette optique, l’OM a encore du pain sur la planche. Comme le PSG, le club phocéen attendrait encore plusieurs sorties d’ici la fermeture du marché des transferts. Pablo Longoria travaillerait sur plusieurs dossiers comme ceux de Bamba Dieng, Jordan Amavi, Cengiz Ünder ou encore Duje Caleta-Car. Ce dernier n’a eu le droit qu’à sept petites minutes de temps de jeu face au FC Nantes le 20 août dernier depuis le début de saison. Mais il faut dire que son cas est assez spécial.

Caleta-Car est poussé vers la sortie...

Depuis le début du mercato, Duje Caleta-Car se retrouve dans une situation particulière. S’il n’est pas nécessairement considéré comme un indésirable sur le plan sportif, le défenseur de 25 ans n’a cependant pas prolongé son contrat avec l’OM. Pablo Longoria, ne souhaitant plus voir aucun joueur marseillais quitter le club gratuitement, se serait donc fixé pour objectif de vendre Duje Caleta-Car lors de ce mercato estival. Et le président du club phocéen aurait peut-être trouvé une solution en Angleterre dans ce dossier.

... et s’est envolé pour Londres

Comme le rapporte La Provence , Duje Caleta-Car se serait envolé pour Londres dans la matinée de ce jeudi. Alors que Southampton était sur le dossier, d’autres clubs de Premier League seraient entré dans la danse. Il existerait deux possibilités dans la capitale anglaise pour le transfert du défenseur de l’OM. Et elles seraient désormais connues.

Southampton, West Ham et Aston Villa sont sur le dossier