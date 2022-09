Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va boucler un départ inespéré

Publié le 1 septembre 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 1 septembre 2022 à 11h14

Jordan Amavi devrait finalement quitter l’OM et ce, avant la clôture du mercato estival. À en croire les informations circulant dans la presse, le défenseur français devrait rejoindre Madrid pour s’engager à Getafe le temps d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Explications.

Écarté par Igor Tudor qui lui aurait même fait savoir que tant qu’il serait le coach de l’OM, plus jamais il ne jouerait sous la tunique phocéenne, Jordan Amavi semble destiné à partir. Cependant, des portes de sorties concrètes et surtout, répondant aux critères du latéral gauche de l’OM manquaient à l’appel. Jusqu’à cette date butoir du mercato semble-t-il.

Un prêt sec pour Amavi enfin bouclé par l’OM ?

Selon Fabrizio Romano, l’OM serait préparé à accepter une offre de prêt de Getafe pour Jordan Amavi dans laquelle il n’aurait pas été inclus d’option d’achat. Il ne manquerait plus qu’au joueur de donner son feu vert pour que cette opération se concrétise. Ce qu’il semblerait d’ores et déjà avoir fait.

Mercato - OM : Longoria connaît la condition pour ce transfert de dernière minute https://t.co/8URxiHOz9o pic.twitter.com/sn2v7LI5ZE — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Amavi attendu à Getafe pour sa visite médicale