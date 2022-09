Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bamba Dieng a tranché pour son transfert

Publié le 1 septembre 2022 à 19h30 par Hugo Chirossel

Le dossier Bamba Dieng part dans tous les sens en ce dernier jour de mercato. D’abord annoncé proche de Lorient, l’international sénégalais devait ensuite rejoindre Leeds. Mais l’OGC Nice est revenu à la charge ces dernières heures et serait en passe de l’emporter. Le Gym tiendrait d’ores et déjà un accord avec le joueur et aurait formulé une offre de 12M€ à l’OM.

Déjà très actif tout au long de l’été, le mercato de l’Olympique de Marseille est encore très agité. Alors que la fin du marché des transferts se rapproche, Pablo Longoria cherche encore à régler le cas de Bamba Dieng. Ce jeudi matin, l’international sénégalais était annoncé proche de Lorient.

Leeds annonce Bamba Dieng…

La rumeur Leeds a ensuite vu le jour, confirmée par le président des Peacocks sur Twitter : « accueillons Bamba Dieng et continuons à travailler sur Gapko. Il est maintenant temps de se concentrer sur le terrain et de soutenir notre nouveau projet et l'excellent travail que font Jesse et le personnel », a-t-il déclaré. Mais c’est désormais l’OGC Nice qui serait proche de s’offrir le jeune attaquant de 22 ans.

Leeds have decided tovleave the negotiations for Bamba Dieng. Now deal is OFF — Dieng goes to OGC Nice! ⚪️🛩 #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

… qui va finalement rejoindre Nice

En effet, d’après les informations de Foot Mercato , le Gym tiendrait un accord contractuel avec Bamba Dieng. Les Aiglons auraient proposé 12M€ à l’OM afin de s’attacher ses services, une offre légèrement supérieure à celle formulée par Leeds. Cette tendance se confirme, puisque Fabrizio Romano indique que le club anglais s’est retiré des négociations et que l’international sénégalais va bel et bien rejoindre l’OGC Nice. Andrés Onrubia Ramos, journaliste pour AS , indique qu'alors que le joueur devait s'envoler pour l'Angleterre, les dirigeants niçois se seraient mis d'accord avec lui à l'aéroport, avant de conclure l'affaire avec les dirigeants marseillais.

