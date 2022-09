Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous du transfert de Bamba Dieng révélés

Publié le 1 septembre 2022 à 16h45 par Hugo Chirossel

Poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, le dossier Bamba Dieng est en passe d’être bouclé à l’OM. L’international sénégalais va s’engager avec Leeds dans les prochaines heures, le président du club anglais ayant confirmé cette tendance. Le montant du transfert serait d’environ 10M€ et les Marseillais devrait bénéficier d’un pourcentage à la revente.

Le marché des transferts fermera ses portes dans quelques heures et l’OM finalise ses derniers dossiers. Pablo Longoria souhaite encore se séparer de quelques joueurs, dans cette optique, Duje Caleta-Car est actuellement à Londres en attendant de savoir dans quel club il sera transféré. Dans le même temps, le cas de Bamba Dieng est en passe d’être réglé.

Mercato - OM : Longoria n’est pas à l’abri de la catastrophe pour Caleta-Car https://t.co/tKdN4fiqd5 pic.twitter.com/B7TuBi5lXf — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Le président de Leeds annonce l’arrivée de Dieng

En effet, le président de Leeds a plus ou moins officialisé son arrivée en Angleterre dans un tweet : « accueillons Bamba Dieng et continuons à travailler sur Gapko. Il est maintenant temps de se concentrer sur le terrain et de soutenir notre nouveau projet et l'excellent travail que font Jesse et le personnel », a-t-il déclaré.

10M€ et un pourcentage à la revente