OM : Une énorme surprise à prévoir en cette fin de mercato ?

Publié le 1 septembre 2022 à 15h15 par Axel Cornic

Alors que Duje Caleta-Car et Bamba Dieng devraient quitter l’Olympique de Marseille au cours des prochaines heures, un cadre de l’effectif ne serait pas non plus à l’abri d’un départ. Il s’agirait de Gerson, recruté pour 30M€ il y a tout juste un an et qui aurait tapé dans l’oeil d’Aston Villa.

Les prochaines heures pourraient être mouvementée pour l’OM. Le président Pablo Longoria aurait vraisemblablement bouclé l’arrivée d’Amine Harit, qui retrouverait donc l’OM après son prêt de la saison dernière. Mais c’est sur les départs que les choses bougent vraiment…

Dieng et Caleta-Car prêts à s’envoler pour l’Angleterre

Poussés vers la sortie depuis le début du mercato, Bamba Dieng et Dujet Caleta-Car semblent être sur le point de changer de club. Le premier devrait prendre la direction de Leeds à en croire les informations de L’Equipe , alors que RMC Sport persiste pour le FC Lorient. En ce qui concerne le défenseur croate, il se rapprocherait d’un départ vers Southampton.

