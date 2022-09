Foot - Mercato - OM

Mercato : Nouvelle annonce retentissante sur le feuilleton Dieng

Publié le 2 septembre 2022 à 14h10 par Axel Cornic

La dernière journée du mercato a été folle pour Bamba Dieng. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a été annoncé proche du FC Lorient, avant de s’envoler pour l’Angleterre pour visiblement rejoindre Leeds, pour ensuite faire marche arrière et prendre la direction de l’OGC Nice… qu’il n’a finalement pas rejoint. Des problèmes lors de la visite médicale auraient en effet poussé les Niçois à passer leur tour, mais le président Jean-Pierre Rivère a laisse entendre ce vendredi qu’ils pourraient revenir à la charge.

Chaque mercato à son histoire de dernière journée et cette fois, c’est tombé sur Bamba Dieng. Annoncé sur le départ tout au long de l’été, l’attaquant de l’OM a été annoncé proche de plusieurs clubs lors de la journée de jeudi, pour finalement rester dans son club. Tout n’est pas perdu, puisque l’OGC Nice pourrait bien revenir à la charge en le recrutant sous la forme de joker.

Mercato - OM : Retour sur l'incroyable feuilleton Bamba Dieng https://t.co/g250UV4p9Y pic.twitter.com/FQmbdErjiW — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

« On regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente »

C’est un scénario qu’a confirmé ce vendredi Jean-Pierre Rivère, présent en conférence de presse pour la présentation des nouvelles recrues. « C’est toujours désolant quand ça se passe comme ça. On avait le souhait de le prendre, c’est un sujet qui est souvent revenu sur la table en ce qui concerne ce joueur » a expliqué le président de l’OGC Nice. « Ça n’a pas pu se faire, mais on regarde si on peut le faire un peu différemment. Je ne peux pas en dire plus. On regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente ».

Une histoire d’agents aurait fait capoter l’affaire