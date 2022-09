Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour sur l'incroyable feuilleton Bamba Dieng

Publié le 2 septembre 2022 à 10h30 par La rédaction

Alors que tout était bouclé avec l'OGC Nice, Bamba Dieng a vu son transfert s'annuler en raison d'un soucis repéré à la visite médicale. L'attaquant sénégalais a vécu une dernière journée de mercato complétement folle, annoncé dans trois clubs différents. Néanmoins, l'OM cherche à éclaircir le mystère autour de ce supposé problème médical.

C'est un dossier qui rentrera à jamais dans l'histoire du mercato. Bamba Dieng, attaquant de 22 ans évoluant sous les couleurs de l'OM, a connu une journée pleine de rebondissements. Mis au placard par son coach Igor Tudor, il avait pris la décision de quitter l'OM. Durant cette dernière journée de mercato, son nom a été associé à trois clubs différents, sans pour autant en rejoindre un parmi les trois. Retour sur cette incroyable journée.

Lorient, puis Leeds, et enfin Nice !

En fin de matinée ce jeudi, Bamba Dieng prenait la direction du Moustoir où il devait s'engager avec le FC Lorient. L'OM et les Merlus s'étaient mis d'accord pour un transfert de 10M€ avec un gros pourcentage à la revente d'après La Provence . Or, Dieng voulait être prêté et non vendu aux Bretons. Pendant ce temps-là, Leeds se manifester et soumettait une première offre à l'OM. A la mi-journée, tout était bouclé entre Leeds et l'OM mais ça ne s'arrête pas là. Dieng ne veut pas rejoindre la Premier League car il n'est pas assuré d'être titulaire et estime que cela mettrait un frein à sa progression. Alors que les Anglais avaient affrété un jet privé à l'aéroport de Nice, il décide de retarder son départ ! C'est dans ce même aéroport que débutent les négociations avec l'OGC Nice. Au bout de trois heures de discussions, les deux parties se mettent d'accord sur un contrat de cinq ans. Mais là encore, un énième rebondissement intervient.

Dieng échoue à la visite médicale !

Alors que tout était ficelé cette fois-ci avec son choix préférentiel pour un départ, à savoir l'OGC Nice, la folle journée de Bamba Dieng prend un tournant dramatique. Il est 20h, Pablo Longoria et les Aiglons trouvent un accord pour un transfert de 12M€. Dieng va donc passer sa visite médicale et s'engager avec l'OGC Nice. Mais non, en fin de soirée on apprend que le jeune attaquant sénégalais a échoué à la visite médicale. Ne donnant pas satisfaction aux Niçois, son transfert est annulé ! Perplexe, la direction olympienne cherche à rétablir la vérité.

Longoria veut connaître la vérité