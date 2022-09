Foot - Mercato - PSG

PSG : Coup de théâtre à prévoir pour le transfert de Mauro Icardi ?

Publié le 2 septembre 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, Mauro Icardi est annoncé dans le viseur de Galatasaray. Le club stambouliote pousserait de plus en plus pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG. Toutefois, un autre club turc serait entré dans la danse pour l’international argentin. Le dossier pourrait ainsi être totalement relancé, à quelques jours de la fin du mercato en Turquie.

Alors que le marché des transferts vient de fermer ses portes en France, Luis Campos n’en a toujours pas fini avec son mercato. Le conseiller sportif parisien cherche encore à boucler certains départs, dont celui de Mauro Icardi. L’attaquant de 29 ans, qui n'entre pas dans les plans de Christophe Galtier, est annoncé avec insistance en Turquie où le mercato ne ferme que dans quelques jours. D’ailleurs, son transfert serait en train de chauffer de plus en plus.

Galatasaray pousse pour Icardi...

La Gazzetta dello Sport annonçait que Galatasaray poussait de plus en plus pour Mauro Icardi. Le journaliste Rudy Galetti, lui, évoquait une affaire bouclée puisqu’un accord aurait été trouvé entre l’attaquant argentin et le PSG. Mais finalement, c’est un autre prétendant qui pourrait passer devant et s’attacher les services de l’ancien de l’Inter.

Alors que le PSG et Galatasaray négocient toujours les modalités d’un prêt (+ répartition du salaire) de Mauro Icardi 🇦🇷, Besiktas est entré dans la danse. Négociations menées par Luis Campos. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) September 2, 2022

... Mais Besiktas est entré dans la danse

Mais alors que le PSG et Galatasaray négocieraient toujours les modalités d’un prêt pour Mauro Icardi, un différent club turc pourrait bien rafler la mise. Besiktas se serait joint au dossier de l’attaquant argentin à en croire les informations du journaliste Abdellah Boulma. Les pourparlers seraient menés par Luis Campos en personne. Reste à voir si Besiktas parviendra à renverser la situation en sa faveur. Affaire à suivre...