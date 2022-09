Foot - Mercato - PSG

PSG : A peine arrivé à Paris, Campos avait réclamé quatre stars

Publié le 2 septembre 2022 à 18h15 par Arthur Montagne

Le mercato a pris fin et du côté du PSG, le bilan est clairement mitigé. Malgré le nombre impressionnant de départs, essentiellement sous la forme de prêts, l'échec du transfert d'un défenseur central fait tâche. D'autant plus que Luis Campos avait visiblement projeté de frapper très fort sur le mercato.

Le mercato aura une nouvelle fois été animé du côté du PSG, mais cette fois-ci, essentiellement du côté des départs. Et pour cause, le club parisien s'est séparé d'environ 20 joueurs, dont l'immense majorité est partie sous la forme de prêts. Dans le sens des arrivées, le PSG a tout de même attiré six nouveaux joueurs à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Mais Luis Campos voyait les choses différemment.

Campos voulait Lewandowski, Silva, Tchouaméni et Skriniar

Et pour cause, selon les informations du Parisien , le nouveau conseiller football du PSG, souhaitait notamment recruter quatre grands noms à savoir Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Milan Skriniar et Aurélien Tchouaméni. Le résultat tout le monde le connaît puisqu'aucun de ces quatre joueurs n'a débarqué. Le Polonais a rejoint le FC Barcelone tandis que le défenseur de l'Inter Milan a été espéré jusqu'au bout. L'international français s'est quant à lui très rapidement engagé avec le Real Madrid. Enfin, pour Bernardo Silva, piste révélée par le10sport.com, Manchester City s'est montré inflexible.

