Mercato - PSG : Luis Campos a tenté deux plans B après Skriniar

Publié le 2 septembre 2022 à 20h10 par La rédaction

Le mercato estival a fermé ses portes ce jeudi soir et le PSG n'est pas parvenu à recruter Milan Skriniar, priorité de Luis Campos et de Christophe Galtier. Le directeur sportif portugais avait prémédité cet échec, tout en gardant l'infime espoir de recruter Skriniar, et avait activé deux pistes alternatives qui n'ont pas abouti.

Malgré un début de mercato qui se voulait ambitieux avec la prolongation de Kylian Mbappé et le recrutement de Luis Campos connu pour ses gros coups sur le mercato, la fin de ce dernier laisse un goût amer au PSG. Priorité absolue du PSG, Milan Skriniar ne revêtira pas le maillot parisien cette année.

Le PSG renonce à Skriniar...

L'Equipe révèle que sur les coups de 18h30 ce jeudi, l'exécutif parisien a pris la décision d'abandonner la piste Milan Skriniar. Malgré l'intervention de Nasser Al-Khelaïfi, l'Inter Milan refuse la dernière offre du PSG de 50M€+10M€ de bonus. Luis Campos avait activé deux plans B, en vain.

... et ne finalise pas ses deux plans B