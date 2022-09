Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un clash en interne à cause du mercato ?

Publié le 2 septembre 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a été l’un des grands acteurs du mercato qui vient de se terminer, avec plusieurs recrues de tout premier choix comme Vitinha, qui n’a pas tardé à s’imposer dans son nouveau club. Pourtant, tout n’est pas parfait et l’été semble avoir donné naissance aux premières tensions en interne, avec notamment Luis Campos et Antero Henrique qui s’opposeraient sur plusieurs sujets.

Dès la fin de la saison dernière, le PSG a martelé vouloir totalement changer de projet. Moins de bling-bling et de transferts astronomiques, plus de football. L’arrivée de Christophe Galtier, mais surtout de Luis Campos en est le parfait exemple. Le duo qui a mené le LOSC jusqu’à un titre de Champion de France en 2021 a pris les manettes du PSG et pour le moment les choses se passent plutôt bien, avec une équipe particulièrement offensive qui a marqué 21 buts en cinq journées de Ligue 1 et n’en a encaissé que 4. Pourtant, tout ne semble pas rose dans le nouveau PSG voulu par les propriétaires qataris, puisque ce mercato estival semble avoir laissé quelques traces.

Galtier et Campos contre Henrique ?

D’après les informations de L’Equipe , des premières tensions seraient née cet été, opposant deux camps bien définis au sein du PSG. Le premier et représentée par Christophe Galtier et Luis Campos, qui sont en quelques sortes les figures de proue de ce nouveau projet, tandis que de l’autre on retrouve Antero Henrique. Ancien directeur sportif du club, ce dernier est l’homme de l’ombre du PSG, gérant les dépensent d’une main de fer, puisque la volonté serait de gommer la réputation ultra-dépensière du club.

Une promesse à 150M€ finalement non tenue

Tout viendrait d’une sorte de promesse non tenu qu’Antero Henrique aurait faite au duo formé par Christophe Galtier et Luis Campos. Des sources proches du PSG auraient rapporté à L’Equipe qu’il aurait instauré une règle concernant le mercato estival qui vient de s’écouler, soit : « on vend d'abord des joueurs pour ensuite procéder aux achats grâce à l'argent généré ». Il aurait ainsi promis de dégager près de 150M€ des ventes des indésirables qui étaient extrêmement nombreux au début de l’été au PSG, afin de réinvestir cet argent dans le recrutement. Or, il n’a même pas atteint la moitié puisque au total les indemnités perçues par le PSG tournent autour des 49M€, avec Arnaud Kalimuendo qui a été la plus grosse vente avec ses 20M€.

Des ventes mal gérées

Cette promesse non tenue ne semble pas être le seul sujet de discorde. Toujours selon L’Equipe , Luis Campos reprocherait à son compatriote de ne pas avoir assez bien vendu ou prêté les indésirables. En effet, le PSG a souvent été obligé de mettre la main à la poche pour se séparer des joueurs et a également été contraint de prendre en charge une grosse partie du salaire de ceux qui ont été prêtés comme avec Leandro Paredes et Julian Draxler. L’Equipe souligne d’ailleurs l’importance de ces deux cas, puisque Campos ne comprend pas comment Antero Henrique a pu rendre un tel service à la Juventus et Benfica, qui restent tout de même des rivaux directs du PSG en Ligue des Champions !

La défense, un véritable désastre

Ce mauvaise bilan économique s’est forcément répercuté sur le reste du mercato du PSG, qui se retrouve face à un chantier énorme en défense. Considéré comme l’un des principaux candidats à la victoire finale en Ligue des Champions et faisant face à un calendrier extrêmement chargé, le club de la capitale ne peut en effet compter que sur trois véritables défenseurs de métier à l’heure actuelle… alors même que Christophe Galtier a décidé d’installer une défense à trois ! Danilo Pereira et Nordi Mukiele pourront sans aucun doute suppléer les titulaires, mais ce n’est pas vraiment un bon signal envoyé par un PSG qui se veut plus ambitieux que jamais.