Al-Khelaïfi va devoir trancher pour l'avenir d'Antero Henrique

Publié le 2 septembre 2022 à 09h30 par La rédaction

L'arrivée de Luis Campos et le retour d'Antero Henrique nourrissaient de beaux espoirs pour le mercato estival du PSG. Le premier devait s'occuper des arrivées tandis que le second était chargé de trouver des portes de sortie aux indésirables. Mais en interne, tout ne se serait pas passer comme prévu et les deux hommes seraient en froid...

Le mercato estival a fermé ses portes depuis ce jeudi soir. L'heure est maintenant au bilan pour les équipes sportives des clubs. Au PSG, une nouvelle tête et un ancien sont venus en début de mercato afin de renforcer cette cellule sportive. Les Portugais Luis Campos et Antero Henrique. Or, l'entente entre les deux homologues n'était pas au beau fixe durant cette fenêtre des transferts et des tensions seraient apparues.

Guerre d'égo entre Campos et Henrique

Il était difficile d'imaginer cela en début de mercato, pourtant ce qui ne devait pas arriver arriva. Deux des plus grands responsables sportifs associés et ayant chacun une mission bien définie, le PSG s'attendait à un mercato de folie. Mais la rigidité de Campos a certainement joué des tours à la sérénité d'Henrique. Le conflit était donc inévitable. La fluidité espérée par le PSG lors de leurs recrutements n'a pas eu lieu, chacun s'agaçant du pouvoir et de l'influence de l'autre d'après Le Parisien . Luis Campos a utilisé son réseau préférentiel avec Jorge Mendes qui est à l'origine des arrivées de Vitinha, Renato Sanches et Carlos Soler, tandis qu'Henrique n'a pas trop eu son mot à dire sur les arrivées. En privé, Henrique affirmait être le patron et mettait en avant le nombre de départs pour asseoir son pouvoir. Pourtant, le PSG avait défini des rôles au début du mercato.

Des rôles bien définis

Luis Campos a été recruté par le PSG afin de s'occuper des arrivées. Antero Henrique quant à lui, était chargé de vendre les indésirables. Or, Campos ne s'attendait pas à voir débarquer Henrique dans un rôle de supernégociateur pour les arrivées, lui qui donnait la ligne et l'orientation du mercato parisien. Le Parisien indique qu'Antero Henrique serait sorti de son rôle afin d'entreprendre des négociations avec Marcus Rashford par exemple, créant la stupéfaction chez Campos. L'état-major parisien devra statuer rapidement sur le sort réservé à Henrique.

Nasser Al-Khelaïfi va prendre une décision pour Henrique

A l'annonce de son retour, Antero Henrique ne devait effectuer qu'une pige estivale. Nasser Al-Khelaïfi devra donc prendre une décision pour savoir s'il conserve ou non l'ancien directeur sportif parisien, aujourd'hui directeur sportif de la Ligue de football au Qatar. Affaire à suivre...