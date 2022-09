Foot - Mercato

PSG, OM, OL, Nantes...Quel club de L1 a réussi le meilleur mercato?

Publié le 2 septembre 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

Après quasiment trois mois, le mercato a fermé ses portes ce jeudi à 23h. La dernière journée du marché des transferts a été une nouvelle fois très animée. Mais désormais, l'heure est au bilan, notamment en Ligue 1. Par conséquent, quel club français a réalisé le meilleur mercato ?

Encore une fois, la dernière journée du mercato estival aura été très animée, notamment en Ligue 1, avec plusieurs surprises. Mais plus globalement, les clubs de Ligue 1 ont été très actifs, notamment du côté de l'OM ou encore du PSG, deux clubs qui disputeront la Ligue des champions cette saison. D'autres ont été plus discrets, surtout dans la dernière ligne droite du mercato, à l'image de l'OL. Mais quelle équipe française s'en est le mieux sortie cet été ?

L'OM était en feu

Comme l'été dernier, l'OM aura encore été très actif. En effet, le club phocéen, qui changé d'entraîneurs contre toute attente, a recruté douze nouveaux joueurs à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré, Eric Bailly et Amine Harit. Le tout, sans compter les options d'achat levées pour Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Cengiz Ünder. Dans le sens des départs aussi, Pablo Longoria aura finalement réussi à se séparer de plusieurs joueurs sur lesquels l'OM ne comptait plus. En effet, Luan Peres, Pol Lirola, Nemanja Radonjic ou encore Luis Henrique et Kevin Strootman sont partis avant que le club phocéen n'accélère encore dans la dernière ligne droite du mercato avec la vente de Duje Caleta-Car ainsi que le prêt de Jordan Amavi.

Le PSG dégraisse enfin, mais connait un gros échec

Le PSG n'était pas en reste sur le mercato. Sous l'impulsion de Luis Campos et Antero Henrique, le club de la capitale a surtout réussi à dégraisser en se séparant de pas moins de 20 joueurs, en comptant le départ de certains jeunes joueurs. Le loft créé par Luis Campos avec plusieurs indésirables a notamment été bien vidé avec les prêts de Layvin Kurzawa (Fulham), Julian Draxler (Benfica), Ander Herrera (Athletic Bilbao) et Georginio Wijnaldum (AS Roma) ainsi que le transfert d'Idrissa Gueye (Everton). D'autres départs importants ont également été conclus à l'image de ceux de Thilo Kehrer (West Ham), Abdou Diallo (RB Leipzig), Leandro Paredes (Juventus) ou encore Arnaud Kalimuendo (Rennes). Côté arrivées, Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont venus renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Mais l'absence du recrutement d'un défenseur central fait figure d'échec sur le mercato du PSG.

Mercato - Officiel : Le PSG boucle un dernier transfert https://t.co/zlg13CZ7nu pic.twitter.com/trk1GihMEW — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Rennes et Nice affolent la fin du mercato, l'OL discret

Pour le reste, l'OGC Nice a affolé la dernière journée du mercato en attirant notamment Gaëtan Laborde pendant qu'Amine Gouiri fait le chemin inverse pour rejoindre Rennes. Les Aiglons ont également attiré Sofiane Diop, Kasper Schmeichel ou encore Nicolas Pépé. Rennes a également réussi quelques transferts remarqués à l'image de ceux d'Arnaud Kalimuendo, Steve Mandanda et donc Amine Gouiri. En revanche, l'OL a été beaucoup plus discret après avoir rapatrié Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso très tôt dans le mercato. Par la suite, Nicolas Tagliafico a débarqué, mais c'est surtout avec le départ de Lucas Paqueta que les Gones se sont distingués. Enfin, le RC Lens a une nouvelle fois réalisé quelques jolies opérations comme le transfert de Loïc Openda. Mais le gros coup des Sang-et-Or était surtout la prolongation de Seko Fofana.



Selon vous, quel club de L1 a réalisé le meilleur mercato ?