Mercato - OM : Tudor lâche ses vérités sur le mercato de Longoria

Publié le 2 septembre 2022 à 15h10 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce vendredi aux côtés de Nuno Tavares, Igor Tudor a exprimé son ressenti sur le mercato de l'OM. Le coach croate pourra compter sur les douze recrues de Pablo Longoria. Il se dit satisfait et surtout soulagé que le mercato soit enfin terminé pour se concentrer pleinement sur les prochains matchs de l'OM.

Pablo Longoria a bouclé sa douzième et dernière recrue du mercato ce jeudi soir. Amine Harit est de retour à l'OM après un prêt concluant la saison dernière. Le Marocain vient ainsi parachever le mercato XXL du président olympien. Le recrutement semble satisfaire Igor Tudor qui préfère ne pas trop s'attarder sur le sujet.

« C'était un mercato positif »

Questionné sur le mercato effectué par Pablo Longoria, le coach de l'OM a fait une rapide mise au point. « C'était un mercato positif, on a bien travaillé. En tant que coach, on n'aime pas cette période. Mais je ne veux pas qu'on s'attarde sur ça car on a un match demain à préparer » a-t-il concédé face aux journalistes.

Place au jeu

En tête du championnat à égalité de points avec le PSG et le RC Lens, l'OM se déplace ce samedi sur la pelouse de l'AJ Auxerre. L'occasion pour les Phocéens de s'accrocher au rythme infernal des deux autres locomotives de ce début de saison.