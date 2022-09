Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : Amine Harit fait son retour à l'OM

Publié le 1 septembre 2022 à 23h56 par Arthur Montagne mis à jour le 1 septembre 2022 à 23h56

Quelques semaines après son départ, Amine Harit fait son retour à l'OM. Le club phocéen vient d'officialiser le retour du milieu offensif marocain prêté par Schalke 04. Et contrairement à la saison dernière, le prêt s'accompagne cette fois-ci d'une option d'achat. C'est donc la 12e et dernière recrue de l'été pour l'OM.

Et de douze ! Après Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré et Eric Bailly, l'OM a bouclé dans le money time la douzième et dernière recrue de son mercato estival plus qu'animé.

Harit fait son retour à l'OM

En effet, par le biais d'un communiqué, l'OM a confirmé le retour d'Amine Harit. « Le milieu offensif de 25 ans est de retour dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat à la suite du succès de sa visite médicale. Il est la douzième recrue olympienne du mercato estival 2022 », précise le club phocéen.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗫𝗜𝗜✍️ « 𝗗𝗶𝗺𝗮 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮 » 🇲🇦 Re #BienvenueSurMars 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁 👽🛸 pic.twitter.com/p81UGUfM8r — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2022

Cette fois-ci, il y a une option d'achat

Déjà prêté à l'OM la saison dernière, Amine Harit fait donc son retour à Marseille et découvrira un nouvel entraîneur puisque Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli. Mais cette fois-ci, le Marocain pour s'inscrire sur le long terme à Marseille puisque son prêt s'accompagne d'une option d'achat..