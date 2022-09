Foot - Mercato - PSG

Le mercato terminé, Campos a réussi son coup pour ce chantier XXL

Publié le 1 septembre 2022 à 23h35 par Amadou Diawara

Alors que Christophe Galtier voulait bénéficier d'un groupe restreint cette saison, Luis Campos a fait le nécessaire pour dégraisser son effectif au maximum lors de ce mercato estival. En effet, le conseiller football du PSG a réussi à trouver un point de chute à tous les indésirables du club, sauf Mauro Icardi et Rafinha, qui pourraient encore partir malgré la fin du marché français.

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de lancer une nouvelle révolution au PSG. Pour ce faire, le président parisien a remercié à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino - qui officiaient en tant que directeur sportif et entraineur. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi a fait appel à Luis Campos - nommé conseiller football - et au coach Christophe Galtier. A peine arrivé, l'ex-technicien de l'OGC Nice a fait clairement savoir qu'il voulait travailler avec un groupe de joueurs restreint. Ainsi, Christophe Galtier a mis en place un deuxième groupe d'entrainement où il a placé tous les joueurs qui n'entraient pas dans ses plans cette saison. Des joueurs que Luis Campos devait vendre en priorité cet été.

Le milieu de terrain allemand Julian Draxler rejoint le Benfica Lisbonne pour la saison 2022-2023, dans le cadre d’un prêt. ✍️Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Julian pour sa prochaine saison. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

Le loft du PSG presque vidé par Luis Campos

Au sein de ce groupe, on pouvait trouver dans un premier temps Ander Herrera, Julian Draxler, Rafinha, Layvin Kurzawa et Georginio Wijnaldum. Par la suite, Christophe Galtier a envoyé d'autres joueurs dans ce « loft » en fonction des signatures finalisées par Luis Campos. Ainsi, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Eric Junior Dina Ebimbe et Mauro Icardi ont quitté l'équipe première pour rejoindre le deuxième groupe d'entrainement du PSG.

Direction la Turquie pour Mauro Icardi ?

Et s'il a eu beaucoup de mal à boucler des départs en début de mercato, notamment parce que les joueurs ont d'abord refusé de partir, Luis Campos a finalement réussi à faire un gros ménage au sein de l'effectif de Christophe Galtier. D'ailleurs, le conseiller football du PSG a officialisé quatre départs ce jeudi, soit dans les dernières instants du mercato estival, qui a pris fin à 23 heures ce jeudi.

Un départ au Qatar pour Rafinha ?

Après avoir finalisé le transfert de Georginio Wijnaldum vers l'AS Rome, le PSG a officialisé les départs de presque tous ses indésirables restants, à savoir Eric Junior Dina Ebimbe (Francfort), Thilo Kehrer (West Ham), Ander Herrera (Athletic), Layvin Kurzawa (Fulham), Julian Draxler (Benfica) et Idrissa Gueye (Everton). En prime, Luis Campos a également laissé filer Abdou Diallo (RB Leipzig) et Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), qui étaient soumis à une concurrence XXL en défense et en attaque au PSG. Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, seuls Mauro Icardi et Rafinha n'ont pas encore trouvé de points de chute. Toutefois, les deux hommes pourraient migrer dans les prochains jours. En effet, Mauro Icardi serait suivi en Turquie par Galatasaray et Fenerbahçe - qui peuvent recruter jusqu'au 8 septembre - tandis que Rafinha pourrait rebondir au Qatar, où le marché serait également toujours ouvert.