Mercato - PSG : Après son transfert, Draxler explique son choix

Publié le 1 septembre 2022 à 23h10 par Amadou Diawara

Plus que jamais poussé vers la sortie depuis l'arrivée de Christophe Galtier, Julian Draxler s'est trouvé un tout nouveau club. En effet, l'international allemand a quitté officiellement le PSG ce jeudi pour rejoindre Benfica sous la forme d'un prêt. Tout juste arrivé à Lisbonne, Julian Draxler a expliqué son choix.

Avec l'arrivée de Christophe Galtier, Julian Draxler a été envoyé dans le second groupe d'entrainement du PSG. Le groupe où sont placés les joueurs indésirables à transférer en priorité cet été. Conscient de sa situation au PSG, Julian Draxler a migré vers le Portugal du côté de Lisbonne pour s'engager en faveur de Benfica.

👋 A mensagem de Draxler! #EuAmoOBenfica || #Draxler pic.twitter.com/lbFXK8VpTJ — SL Benfica (@SLBenfica) September 1, 2022

«J'avais besoin de temps de jeu à Paris, c'est le club parfait pour moi»

En effet, Benfica a officialisé ce jeudi soir la signature de Julian Draxler via un communiqué. « Le milieu de terrain Julian Draxler, 28 ans, a rejoint l'équipe de football professionnelle de Sport Lisboa e Benfica. Vainqueur de la Coupe du monde en 2014, l'international allemand arrive au club en prêt pour la saison 2022/23 en provenance du Paris Saint-Germain » , a écrit le club lusitanien. Interrogé par Benfica TV dans la foulée, Julian Draxler a justifié son départ du PSG vers Lisbonne.

«Je suis très heureux d'être dans un grand club comme Benfica»