Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara est aux commandes de l’opération Icardi

Publié le 1 septembre 2022 à 18h45 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis près d’un an, Mauro Icardi semble en fin avoir trouvé une porte de sortie. Si Fenerbahçe semblait prêt à passer à l’action, c’est finalement Galatasaray qui aurait pris la main et serait sur le point de décrocher un prêt avec option d’achat pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Il faudra toutefois que tout soit bouclé avant la deadline du mercato, ce jeudi soir…

C’est l’un des premiers noms auxquels on pense, lorsqu’il s’agit des indésirables du PSG. A la dérive depuis un an, Mauro Icardi n’est plus le bienvenu à Paris et alors que les tentatives de s’en débarrasser ont toutes terminé par des échecs, une solution semble enfin se dessiner avec Galatasaray.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi va dégainer l’offre de la dernière chance pour Skriniar https://t.co/XbJT0G7ztd pic.twitter.com/BRpcEX0WHH — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Wanda Nara ne veut faire aucune concession sur le salaire d’Icardi

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Wanda Nara négocierait actuellement avec le PSG et le club turc, afin de boucler un prêt avec option d’achat. La compagne et agent de Mauro Icardi serait inquiétée par la question du salaire, puisqu’elle n’accepterait pas la moindre remise sur les 10M€ que lui doit le PSG jusqu’en juin 2024.

Avec l’arrivée de Messi, tout a changé

Le quotidien revient également sur la rupture entre le PSG et l’attaquant argentin, qui était considéré comme l’un des meilleurs buteurs européens lors de son arrivée en 2019. Le doigt est notamment mis sur l’arrivée de Lionel Messi, avec qui Mauro Icardi n’entretiendrait pas vraiment d’excellentes relations et qui semble avoir marqué le début de la fin pour lui.