Mercato - PSG : Le départ de Mauro Icardi prend enfin forme

Publié le 1 septembre 2022 à 11h15 par Axel Cornic

Annoncé sur la liste des indésirables depuis l’hiver dernier, Mauro Icardi semble enfin avoir trouvé une porte de sortie. Le numéro 9 du Paris Saint-Germain semble en effet se diriger vers Galatasaray, qui négocierait actuellement un prêt avec option d’achat et ne serait aucunement pressé par la fin du mercato.

Il est peut-être l’un des noms le plus régulièrement cités quand il s’agit des départs souhaités au PSG. A la dérive depuis quasiment un an, Mauro Icardi n’avait plus sa place dans l’ancien projet parisien et encore moins dans le nouveau, puisque Christophe Galtier ne compte clairement pas sur lui.

Le PSG devrait prendre en charge la moitié du salaire d’Icardi

Le salaire de 10M€ par an a souvent été un obstacle à son départ, mais une solution semble enfin avoir été trouvée. D’après les informations de Sky Sport Italia , le PSG aurait accepté de prendre en charge 50% du salaire de Mauro Icardi, dans le cadre d’un prêt à Galatasaray, comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com.

Une option d’achat à 20M€ en faveur de Galatasaray

Ce prêt devrait être accompagné d’une option d’achat, qui pourrait permettre au PSG de se débarrasser définitivement de Mauro Icardi. Gianluca Di Marzio parle ce jeudi d’une somme de 20M€, avec les deux clubs qui ne seraient aucunement pressé dans leurs négociations, puisque le mercato des arrivées se termine le 8 septembre en Turquie.