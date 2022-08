Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour le transfert de Mauro Icardi

Publié le 31 août 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par le PSG, Mauro Icardi a donné son feu vert pour rejoindre Galatasaray cet été, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, les deux clubs peinent à se mettre d'accord pour le transfert du buteur argentin. En effet, il y aurait une distance entre les parties sur le plan financier.

Plus que jamais indésirable au PSG, Mauro Icardi pourrait relancer sa carrière du côté de Galatasaray. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le buteur argentin a accepté d'être prêté une saison en Turquie. Ainsi, il ne resterait plus que la validation du PSG pour que cette opération soit finalisée.

Mercato - PSG : Mauro Icardi a choisi sa prochaine destination https://t.co/CHyn6oIVgc pic.twitter.com/icANk5iIxs — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Mauro Icardi a donné son aval à Galatasaray

Ce mercredi, Gianluca Di Marzio a lâché de nouvelles précisions de taille sur le dossier Icardi. Et à en croire le journaliste italien, le buteur argentin serait encore loin d'être transféré à Galatasaray, et ce, pour des raisons financières.

Ça coince entre le PSG et Galatasaray pour Mauro Icardi