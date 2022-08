Foot - Mercato - PSG

PSG : L'incroyable bombe de la presse anglaise sur Neymar et Messi

Publié le 31 août 2022 à 14h35 par La rédaction

C'est une véritable bombe qui vient d'être lâchée par la presse anglaise. A quelques heures de la clôture du mercato, le PSG pourrait se séparer de Neymar ou de Lionel Messi afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Du côté de Chelsea, le nom de Neymar revient avec insistance.

Sous la menace du fair-play financier, le PSG pourrait envisager de se séparer de l'une de ses deux stars. On apprend ce mercredi, que Chelsea pourrait proposer une offre au Paris Saint-Germain afin d'enrôler Neymar. Lionel Messi pourrait lui aussi quitter le PSG avant la fin de ce mercato...

PSG : En pleine polémique, le clan Mbappé va saisir la justice https://t.co/GBZrzjng9Z pic.twitter.com/ekz4SSk9gv — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Neymar et Messi sur la sellette ?

C'est une nouvelle qui ne devrait pas ravir les supporters parisiens. Alors que Neymar et Leo Messi brillent en ce début de saison et ont retrouvé leur complicité d'antan, le fair-play financier pourrait jouer des mauvais tours au PSG. En effet, le Daily Mail indique que le club de la capitale envisagerait de perdre Neymar ou son coéquipier Lionel Messi pour éviter d'enfreindre les règles de l'UEFA concernant le fair-play financier, après avoir prolongé Kylian Mbappé. Or, seule une offre proche des 222M€ déboursés par le PSG pour le Brésilien il y a 5 ans pourrait convaincre la direction parisienne de céder leur joueur. Thomas Tuchel cherche toujours un attaquant et pourrait ordonner à sa direction de passer à l'attaque pour Neymar. Concernant Messi, aucun nom de club n'a filtré.

Chelsea à l'affût pour Neymar

Le Daily Mail poursuit en indiquant que Chelsea serait un concurrent sérieux pour récupérer Neymar. Brillant durant le Final 8 avec le PSG de Tuchel, le Brésilien pourrait rebondir à Londres. Todd Boehly serait prêt à tout pour donner le meilleur effectif possible à son entraineur qui attend encore du renfort en attaque après les départs de Romelu Lukaku et Timo Werner. Cependant, il faudra lâcher un énorme chèque et la priorité de Chelsea reste Pierre-Emerick Aubameyang.

Le transfert d'Aubameyang menacé ?