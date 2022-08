Foot - Mercato

Mercato : Avant Antony, voilà les 12 transferts à plus de 100M€

Publié le 31 août 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à se renforcer activement cet été, Manchester United fait sauter la banque pour s'attacher les services du jeune ailier brésilien de l'Ajax Amsterdam, Antony. Les Red Devils vont effectivement débourser la coquette somme de 100M€. Une barre mythique en matière de transfert qu'Antony est le treizième à franchir. Le 10 Sport vous propose de retrouver le douze premiers.

Compte tenu des sommes folles déboursées sur le mercato depuis quelques années, un transfert à 100M€ passerait presque inaperçu. Et pourtant, dans l'histoire du foot, cela reste encore assez rare puisque seuls douze joueurs ont vu des clubs franchir cette barre mythique pour les recruter. Et cette année, alors que personne n'avait encore craqué, Manchester United a fini par lâcher 100M€ sur le mercato pour recruter Antony. L'ailier brésilien de l'Ajax Amsterdam est donc le premier joueur à plus de 100M€, mais le treizième de l'histoire du football.

Gareth Bale, le précurseur

Et sans surprise, le premier transfert à plus de 100M€ sur le mercato a été réalisé par le Real Madrid. Historiquement, le club merengue fait toujours en sorte de recruter les meilleurs joueurs du monde, quel qu'en soit le prix. Par conséquent, c'était une évidence que les Madrilènes seraient les premiers à casser la barre des 100M€. Et c'est donc chose faite en 2013 avec un certain Gareth Bale. Le premier montant à fuiter pour son transfert était inférieur à 100M€, probablement pour ne pas froisser l'ego de Cristiano Ronaldo, recruté quatre plus tôt pour 94M€, mais c'est bien 101M€ que le Gallois a débarqué au Real Madrid. Et il faudra attendre trois ans pour voir à nouveau un club lâcher plus de 100M€, ce sera cette fois-ci Manchester United qui recrutera Paul Pogba pour 105M€ en 2016.

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. 🚨🔴🇧🇷 #MUFCContracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

2017, la folie frappe le mercato

Un record qui ne tiendra qu'une saison. Et pour cause, l'année 2017 va marquer l'histoire du mercato et faire le monde des transferts dans une autre dimension sous l'impulsion du PSG. Bien décidé à faire oublier l'affront de la remontada , le club de la capitale aborde le mercato estival très revanchard et va réaliser l'impensable, à savoir lever la clause libératoire de Neymar, fixée à 222M€. Le record de Paul Pogba est pulvérisé. Personne à Barcelone ne pensait qu'un club songerait à verser une telle somme, le PSG l'a fait. Le numéro 10 brésilien reste à ce jour le joueur le plus cher de l'histoire, et surtout le seul transfert supérieur à 200M€. Mais durant cet été de folie, les Parisiens vont également boucler l'arrivée de Kylian Mbappé sous la forme d'un prêt avec une option de 180M€. Les deux attaquants du PSG sont toujours au deux premières places des joueurs les plus chers de l'histoire et devancent deux blaugrana . En effet, en récupérant les 222M€ du transfert de Neymar, le FC Barcelone va également se lâcher sur le mercato en recrutant Ousmane Dembélé dans un premier temps. L'ailier français débarque en provenance de Dortmund pour 140M€ tandis Philippe Coutinho arrivera quelques mois plus tard pour 135M€.

Hazard, Ronaldo, Griezmann... les autres stars à plus de 100M€

Il y aura donc un avant et un après 2017. Dès 2018, Cristiano Ronaldo intègre ce clan fermé des joueurs à plus de 100M€ en rejoignant la Juventus pour 117M€. En 2019, trois autres joueurs s'ajoutent à cette liste. Antoine Griezmann, pour lequel le FC Barcelone lève la clause libératoire à 120M€, ainsi que son successeur à l'Atlético de Madrid, Joao Felix (127M€), et Eden Hazard qui rejoint le Real Madrid pour 115M€. Après une pause avec le Covid, les prix flambent à nouveau dès 2021, et notamment en Premier League, puisque Romelu Lukaku signe à Chelsea pour 113M€ tandis que Jack Grealish quitte Aston Villa pour Manchester City contre un chèque de 117,5M€.

Les 12 joueurs à plus de 100M€ sur le mercato

1) Neymar (2017) - De Barcelone au PSG - 222M€

2) Kylian Mbappé (2018) - De Monaco au PSG - 180M€

3) Ousmane Dembélé (2017) - Du Borussia Dortmund à Barcelone - 140M€

4) Philippe Coutinho (2018) - De Liverpool à Barcelone - 135M€

5) Joao Felix (2019) - De Benfica à l'Atlético de Madrid - 127M€

6 ) Antoine Griezmann (2019) - De l'Atlético de Madrid à Barcelone - 120M€

7) Jack Grealish (2021) - D'Aston Villa à Manchester City - 117,5M€

8) Cristiano Ronaldo (2018) - Du Real Madrid à la Juventus - 117M€

9) Eden Hazard (2019) - De Chelsea au Real Madrid - 115M€

10) Romelu Lukaku (2021) - De l'Inter Milan à Chelsea - 113M€

11) Paul Pogba (2016) - De la Juventus à Manchester United - 105M€

12) Gareth Bale (2013) - De Tottenham au Real Madrid - 101M€