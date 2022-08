Foot - Mercato

Coup de froid pour le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 30 août 2022 à 19h00 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un nouveau projet pour son avenir, Cristiano Ronaldo serait actuellement en instance de départ de Manchester United. La piste la plus récente, et la plus probable, semble l’envoyer du côté de Naples, en Série A. Cependant, le Portugais pourrait bien connaître un nouveau coup de froid pour son transfert…

Cristiano Ronaldo ne serait toujours pas de quoi son avenir sera fait. En effet, depuis plusieurs semaines, l’attaquant portugais est annoncé sur le départ de Manchester United. En cause : la non-qualification des Red Devils pour la Ligue des Champions, que la star aimerait disputer. Dans ce contexte, Naples se serait déjà montré intéressé. Cependant, le mercato se ferme bientôt, et le Portugais aurait connu un nouveau coup de froid…

Cristiano Ronaldo, l’attaquant de trop ?

Ainsi, comme révélé par Il Messaggero ce mardi, le départ de Cristiano Ronaldo semble à nouveau se compliquer. En effet, la star portugaise de Manchester United aurait pu faire partie d’un échange avec Victor Osimhen. Cependant, même si cet échange n’a pas lieu, le prêt de Cristiano Ronaldo pourrait s’envisager du côté du Napoli. Pourtant, cela semblerait coincer : Manchester United serait prêt à prendre en charge 75% de son salaire, mais Luciano Spalletti se retrouverait alors avec trop d’attaquants dans son effectif.

Au coeur de la polémique Pogba, le clan Mbappé annonce la couleur https://t.co/AaweKLtxeF pic.twitter.com/uiwznv9XqX — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Chelsea et le Sporting Portugal toujours là ?

Le journal italien assure donc que même si la piste Cristiano Ronaldo au Napoli ne serait pas à enterrer, elle semblerait se compliquer à mesure que le temps passe. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, resterait toujours à l’affût, mais il ne serait pas le seul. En effet, Chelsea et le Sporting Portugal, son club formateur, se tiendraient eux aussi informés de la situation de la star portugaise.