Foot - PSG

En pleine polémique, le clan Mbappé va saisir la justice

Publié le 31 août 2022 à 13h30 par Quentin Guiton mis à jour le 31 août 2022 à 13h36

Déjà impliqué malgré lui dans l’affaire Pogba, Kylian Mbappé est au coeur d’une nouvelle polémique. Ainsi, Daniel Riolo a tenu des propos inquiétants au sujet de l’international français mardi sur RMC Sport. L’extrait vidéo avait même été supprimé de Twitter. Mais la mère du joueur Fayza Lamari s’est exprimé dénonçant des mensonges et souhaite mener une action en justice contre le média français...

Kylian Mbappé est dans la tourmente en ce début de saison. Déjà, son changement d’avis cet été et sa décision de rester au PSG plutôt que de signer au Real Madrid avait fait grand bruit. Puis, il y a eu cette fameuse histoire du penaltygate entre lui et Neymar qui a fait couler beaucoup d’encre. Si l’affaire semble être réglée, son attitude boudeuse face à Montpellier avait fortement déplu et sa mentalité très critiquée. Même sur le terrain, si Mbappé a déjà des bonnes statistiques, il n’est pas encore à son meilleur niveau. Enfin, il y a bien sûr eu l’affaire Pogba, dans laquelle son nom est ressorti. Paul Pogba aurait fait appel à un marabout pour lui jeter un sort. Un début d’exercice pas idéal donc. Et le voilà à présent dans une polémique de plus…

« L’enfant prodige du foot français qui gère tout parfaitement aurait fait deux trois conneries »

En effet, Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport , a tenu des propos qui interpellent dans L'After Foot ce mardi : « Des choses pas super nettes commencent à circuler autour de Mbappé ces derniers temps. Il ne faudrait pas qu’il perde ce contrôle sur son environnement qu’il avait. L’enfant prodige du foot français qui gère tout parfaitement aurait fait deux trois conneries. » L’extrait vidéo avait été supprimé du compte Twitter mais un internaute avait eu le temps d’en faire une capture.

La mère de Mbappé « étudie une plainte pour diffamation »

Et ça, ça n’a pas du tout plu au clan Mbappé. En effet, Fayza Lamari, la mère de l’attaquant du PSG, veut porter plainte contre RMC Sport : « Bonjour ils ont bien fait de supprimer car on étudie une plainte pour diffamation contre ces personnes ainsi que vous et votre informateur zlataneur (qui n’est autre l’ancien copain de Kylian) , vous commencez à aller trop loin... »

« Kylian et son entourage l’ont mis de côté »