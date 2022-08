Foot - Mercato - PSG

PSG : La solution enfin trouvée pour cet indésirable du mercato ?

Publié le 31 août 2022 à 12h30 par Hugo Chirossel

La fin du mercato se rapproche et le PSG accélère afin de finaliser ses derniers dossiers. Plusieurs départs sont encore attendus et Leandro Paredes devrait être le prochain à s’en aller, en direction de la Juventus. Abdou Diallo pourrait suivre, puisque le RB Leipzig serait venu à la charge ces dernières heures, une porte de sortie qui aurait les faveurs de l’international sénégalais.

L’opération dégraissage s’accélère au PSG. Leandro Paredes devrait bientôt s’engager avec la Juventus, tandis que Layvin Kurzawa est attendu du côté de Fulham. Idrissa Gueye quant à lui devrait retourner à Everton et Mauro Icardi a donné son accord à Galatasaray. Même le jeune Edouard Michut, dont le départ à Sunderland avait été avorté, devrait finalement rejoindre le club de Championship. Valence serait prêt à bouger pour Julian Draxler et une porte de sortie semble se dessiner concernant Abdou Diallo.

Mercato - PSG : Nouvelle offre à venir dans ce feuilleton à 80M€ ? https://t.co/sGDm4K4x1n pic.twitter.com/ZGd1GGmxb4 — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Diallo vers un retour en Bundesliga ?

Interrogé au sujet de l’international sénégalais en conférence de presse, Christophe Galtier avait confié que « à l'heure où on se parle, c'est un joueur du PSG. Il a une bonne attitude et un bon investissement. Il y a beaucoup de discussions autour de lui, mais il est disponible pour le groupe et il sera du déplacement à Toulouse . » Un temps pisté par l’AC Milan, plusieurs clubs de Premier League s’intéresseraient également à son profil, notamment West Ham, qui a déjà recruté Thilo Kehrer en provenance du PSG. Mais d’après les dernières informations de L’Équipe , Abdou Diallo se rapprocherait plutôt d’un retour en Bundesliga.

Benfica et Galatasaray également intéressés

En effet, le RB Leipzig aurait accéléré ces dernières heures dans ce dossier. Le club allemand aurait d’ailleurs les faveurs du joueur, qui a déjà évolué en Allemagne de 2017 à 2020, sous les couleurs de Mayence et du Borusia Dortmund. Reste à savoir sous quelle forme ce transfert pourrait se réaliser, alors qu’Abdou Diallo a encore deux ans de contrat au PSG. L’Équipe indique également que Benfica et Galatasaray se seraient aussi positionnés sur ce dossier.

