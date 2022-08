Foot - PSG

PSG : Hoarau-Erding, leurs destins se croisent encore

Publié le 31 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’ils ont composé ensemble un tandem d’attaquants redoutable au sein du PSG pendant plus de deux ans, Guillaume Hoarau et Mevlut Erding présentent une autre particularité qui les unit de nouveau : les deux joueurs, respectivement internationaux français et turc, viennent d’annoncer leur retraite à quelques heures d’intervalle.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar à l’été 2011, le club de la capitale a totalement changé de dimension et ne cesse, années après années, de recruter des stars et notamment en attaque : Zlatan Ibrahimovic, Lucas Moura, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi… Le PSG a mis le paquet pour disposer chaque saison d’une grosse armada offensive. Mais avant l’arrivée de QSI, les dirigeants parisiens composaient avec des moyens bien inférieurs, ce qui ne les a pas empêché de disposer d’attaquants qui sont restés dans le coeur des supporters.

Mercato - PSG : Avant Disasi, les défenseurs recrutés en Ligue 1 sous l’ère QSI https://t.co/yUbJRHnCd8 pic.twitter.com/tFV3lNIKZy — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Hoarau-Erding, un duo complémentaire

Entre 2009 et donc le fameux rachat du PSG en 2011 qui les a rapidement relégué au statut de remplaçants, Guillaume Hoarau et Mevlut Erding ont donc composé le duo d’attaque du club de la capitale. Le premier, pur numéro 9, était arrivé du Havre en 2008 et a rapidement empilé les buts sous la tunique du PSG (161 matchs, 56 buts) avant de partir en janvier 2013. Le second a été recruté à l’été 2009 provenance du FC Sochaux et repartira en janvier 2012, connaissant par la suite d’autres expériences en Ligue 1 avec l’ASSE, Guingamp et le FC Metz. Et plus de dix ans après la fin de leur fameux tandem au PSG, Hoarau et Erding refont parler d’eux en même temps…

Hoarau a annoncé sa retraite lundi…

Le premier à allumer la mèche a été Guillaume Hoarau lundi 29 août. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien buteur du PSG a officialisé son départ à la retraite, à 38 ans : « Retour au bercail, je rentre à la maison. Ça y est, on y est, je quitte le monde pro, pour le moment. Dire au revoir en quelques mots n'est pas chose aisée! Et évidemment pas dénué d'émotion pour moi. Alors je vais faire simple comme un plat du pied! Tout d'abord: merci ! », a confié Hoarau, qui retourne donc à la Réunion pour intégrer un club amateur. Et quelques heures plus tard, le mardi 30 août, le même verdict est tombé pour Mevlut Erding…

… Erding a suivi dans la foulée !