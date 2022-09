Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG annonce deux nouveaux départs

Publié le 1 septembre 2022 à 18h00 par Amadou Diawara mis à jour le 1 septembre 2022 à 18h15

Déterminé à boucler son opération dégraissage d'ici la fin du mercato estival - programmé ce jeudi soir à 23 heures - le PSG vient d'officialiser deux nouveaux transferts. En effet, le club de la capitale a annoncé le départ de Layvin Kurzawa vers Fulham et celui d'Abdou Diallo en direction du RB Leipzig.

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une véritable révolution au PSG. En effet, le président parisien a remercié à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier. Dès leur arrivée, le conseiller football et le coach du PSG ont métamorphosé le club de la capitale. Désireux d'avoir un groupe beaucoup moins garni, Christophe Galtier attendait de Luis Campos - épaulé par Antero Henrique - qu'il dégraisse son effectif. Et le nouveau dirigeant du PSG n'a pas chômé pour satisfaire son entraineur.

Abdou Diallo rejoint le RasenBallsport Leipzig, club évoluant en première division allemande, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. ✍️Le Paris Saint-Germain souhaite une belle saison à Abdou Diallo sous ses nouvelles couleurs. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

«Abdou Diallo rejoint Leipzig dans le cadre d’un prêt avec option d’achat»

Depuis le début du mercato, Luis Campos a déjà bouclé de nombreux départs, et notamment ceux d'Ander Herrera, de Thilo Kehrer, de Georginio Wijnaldum, d'Arnaud Kalimuendo et d'Alphonse Areola. Et alors que le mercato estival fermera ses portes ce jeudi à 23 heures, le conseiller football du PSG continue de faire le ménage dans l'effectif de Christophe Galtier.

Le défenseur français Layvin Kurzawa est prêté jusqu’à la fin de la saison au Fulham FC, club de Premier League. ✍️Le Paris Saint-Germain souhaite à Layvin une très belle saison 2022-2023 avec le Fulham FC. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

«Layvin Kurzawa est prêté jusqu’à la fin de la saison au Fulham FC»

En effet, ce jeudi après-midi, le PSG a annoncé deux nouveaux transferts coup sur coup. Après avoir officialisé le départ d'Abdou Diallo vers le RB Leipzig, le club de la capitale a révélé celui de Layvin Kurzawa, qui rejoint Fulham. « Abdou Diallo rejoint le RasenBallsport Leipzig, club évoluant en première division allemande, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite une belle saison à Abdou Diallo sous ses nouvelles couleurs (...) Le défenseur français Layvin Kurzawa est prêté jusqu’à la fin de la saison au Fulham FC, club de Premier League. Le Paris Saint-Germain souhaite à Layvin une très belle saison 2022-2023 avec le Fulham FC », peut-on lire sur le compte Twitter du PSG. D'ailleurs, Abdou Diallo a déjà réagi à sa signature au RB Leipzig.

«Je suis très heureux de porter le maillot du Red Bull Leipzig»