Foot - Mercato - PSG

PSG : Dénouement imminent pour le transfert de cet indésirable

Alors que le PSG cherche à recruter un nouveau défenseur central, Abdou Diallo est annoncé du côté du RB Leipzig. D’ailleurs, il se serait rendu en Allemagne ce jeudi et serait en train de passer sa visite médicale. Le transfert d’Abdou Diallo est en train de prendre forme, et Luis Campos serait sur le point de boucler un nouveau transfert à quelques heures de la fin du mercato.

L’opération dégraissage continue au PSG. Après Ander Herrera et Edouard Michut, le club de la capitale serait sur le point de se débarrasser d’autres joueurs à quelques heures de la fermeture du mercato. Julian Draxler devrait être officialisé au Benfica Lisbonne dans peu de temps. Mais il ne serait pas le seul départ à venir au PSG. Dans le secteur défensif, Luis Campos aurait bouclé une nouvelle sortie.

Depuis le début du mercato, le PSG cherche à faire venir un nouveau défenseur central. Luis Campos travaillerait toujours pour Milan Skriniar, mais un joueur pourrait bien être poussé vers la sortie en cas d'arrivée du Slovaque. Alors que Thilo Kehrer s’est déjà envolé du côté de West Ham, c’est Abdou Diallo qui devrait être le prochain sur la liste des départs. L’international sénégalais est annoncé du côté du RB Leipzig. Et son transfert prend forme.

Abdou Diallo’s currently undergoing medical tests in Germany as new RB Leipzig player. 🚨⚪️🔴 #RBLeipzigLoan with €25m buy option clause not mandatory, agreed yesterday with PSG. #DeadlineDay pic.twitter.com/6frTaIkfon