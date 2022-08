Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a bouclé un transfert à 25M€

Publié le 31 août 2022 à 22h00 par Amadou Diawara mis à jour le 31 août 2022 à 22h01

Soumis à une lourde concurrence en défense au PSG, Abdou Diallo serait en passe de s'engager en faveur du RB Leipzig. En effet, l'international sénégalais devrait s'envoler vers l'Allemagne ce jeudi pour passer sa visite médicale. De son côté, le PSG devrait encaisser un chèque d'environ 20-25M€ si le RB Leipzig active son option d'achat à la fin du prêt d'Abdou Diallo.

Désireux de révolutionner l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos a déjà bouclé le transfert de Nordi Mukiele en défense. Alors que le mercato estival fermera ses portes ce jeudi soir, le conseiller football du PSG voudrait encore recruter un nouvel élément pour renforcer l'arrière-garde parisienne.





Visite médicale ce jeudi à Leipzig pour Abdou Diallo

Dans cette optique, Luis Campos aurait identifié plusieurs profils. D'ailleurs, le nouveau dirigeant du PSG n'aurait pas tiré un trait sur Milan Skriniar, qui serait dans son viseur depuis de longues semaines. Et l'arrivée de Milan Skriniar ou d'un autre défenseur central condamnerait Abdou Diallo à prendre la porte cet été.

Une prêt avec une option d'achat de 20-25M€