Bernardo Silva fait une annonce fracassante pour son transfert

Alors qu’il a déjà bouclé l’arrivée de trois recrues au milieu de terrain, Luis Campos avait encore un grand rêve pour cette fin de mercato : faire venir Bernardo Silva. Mais le PSG n’était pas le seul club à convoiter l’international portugais puisque le FC Barcelone était également sur le coup alors que Manchester City ne souhaitait pas lâcher l’affaire. Et à quelques heures de la clôture du marché des transferts, Bernardo Silva a annoncé où il évoluera cette saison.

Alors que Fabian Ruiz vient tout juste de rejoindre le PSG et est la troisième recrue au milieu de terrain après Vitinha et Renato Sanches, le club de la capitale pouvait encore faire un gros coup lors de ce mercato. En effet, Luis Campos avait un grand rêve. Selon les informations exclusives du 10Sport, le conseiller sportif parisien souhaitait faire venir Bernardo Silva dans la capitale. Sauf que Manchester City ne s’est pas vraiment laissé faire. Et les Citizens se sont toujours montrés très clairs.

« Bernardo Silva restera à Manchester City, j’ai été très clair. Il est irremplaçable, pour beaucoup de raisons. Bernardo, il peut jouer à trois, quatre ou cinq postes. Ce n’est pas juste qui il est sur le terrain, mais c’est aussi en dehors, la joie dans le vestiaire » expliquait Pep Guardiola il y a quelques jours, à la sortie de la rencontre face à Crystal Palace. Au sein de son équipe, on est du même avis que le technicien espagnol.

Au micro de la RAC1 , Manel Estiarte - adjoint de Pep Guardiola - a lui aussi scellé l’avenir de Bernardo Silva il y a peu : « Il n'y a rien. Bernardo joue aujourd'hui et reste à City. » Ne manquait plus que l’annonce de Bernardo Silva pour être définitivement fixé sur ses intentions à l’approche de la fin du mercato. Et le milieu polyvalent de 28 ans a donné sa réponse.

Bernardo Silva announces that he’s not going to Barcelona: “I’m going to stay at Manchester City. I haven't received any offers”. 🚨🔵 #MCFC“I'm staying in Manchester, here I'm happy and the decision has been made”, says via @FCBRAC1. pic.twitter.com/DIQjW6ZUAg