Pour le retour de ce titi parisien, Campos connaît déjà la réponse

Publié le 1 septembre 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Au PSG, Kingsley Coman a fait toutes ses classes, mais n’a pas pu se faire une place de choix chez les professionnels. De quoi l’inciter à aller se faire un nom à la Juventus et surtout au Bayern Munich. Ayant signé un contrat pour les cinq prochaines années, Coman n’aurait pas l’intention de revenir au PSG.

Formé au PSG où il a fait la quasi totalité de sa formation, Kingsley Coman n’a pas vraiment eu sa chance au PSG. C’est la raison pour laquelle après seulement une année chez les professionnels sous Laurent Blanc, le titi parisien a décidé de mettre le cap sur… Turin. En l’espace d’une année à la Juventus, l’international français a vu son temps de jeu augmenter et lui a permis de boucler un transfert au Bayern Munich où il évolue toujours à ce jour.

« Je ne vais pas retourner dans un pays où j'ai déjà joué »

Mais alors, se pourrait-il qu’un retour au PSG, lui qui est un titi parisien, se matérialise à l’avenir ? Pas vraiment à en croire ses propos tenus lors d’un entretien à RMC Sport. « Le jour où je voudrais essayer quelque chose, ce sera quelque chose de nouveau et pas une équipe où j’ai déjà évolué. Avant un retour au PSG, il y a beaucoup plus de chances que je découvre un nouveau championnat pour avoir une nouvelle expérience. Ça n'a rien à voir avec le PSG. J’ai fait la France puis l’Italie donc, si je pars un jour, ce sera en Angleterre ou en Espagne. Je ne vais pas retourner dans un pays où j'ai déjà joué. ».

« J’ai prévu de rester un bon moment ici »