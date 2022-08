Foot - Mercato - PSG

PSG : Une star des Bleus recale ouvertement le projet QSI

Publié le 31 août 2022 à 11h30 par Bernard Colas

Depuis son départ du Paris Saint-Germain, Kingsley Coman a eu l’occasion de briller sous le maillot de la Juventus puis du Bayern Munich. De quoi provoquer de gros regrets à l’écurie parisienne, qui a perdu d’autres titis depuis. Huit ans après son départ, l’international français savoure sa situation et reconnaît qu’un retour dans son club formateur n’est clairement pas dans ses plans.

Formé au PSG, Kingsley Coman a rapidement quitté son club formateur pour rejoindre la Juventus à l’été 2014, devenant ainsi l’un des symboles de l’exode massif des jeunes parisiens qui a suivi les années d'après. Depuis, l’attaquant brille, devenant même le bourreau du PSG lors de la finale de l'édition 2020 de la Ligue des champions après avoir inscrit l’unique but de la rencontre pour le Bayern Munich. Heureux en Bavière, l’international tricolore aux 40 sélections a prolongé son bail en début d’année jusqu’en juin 2027, et il compte bien honorer son engagement.

Ce but de Kingsley Coman il y a 2 ans jour pour jour, formé au PSG, pour crucifier les parisiens…Quel scénario. 😵‍💫🎥 - @UEFAcom_de pic.twitter.com/hDqd5Ll7lq — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 22, 2022

« Avant un retour au PSG, il y a beaucoup plus de chances que je découvre un nouveau championnat »

Invite de RMC ce mardi, Kingsley Coman s’est prononcé sur sa situation au Bayern Munich et n’a pas caché le souhait de poursuivre sa carrière en Allemagne. « Un départ ? Ce serait bête de dire que c’est impossible, car, dans le foot, tout est toujours possible. Mais, si j’ai prolongé, c’est que j’ai prévu de rester un bon moment ici, peut-être même toute ma carrière, ça on ne le sait pas », confie-t-il. Et même en cas d'envie d'ailleurs, l'attaquant n'est pas disposé à retourner au PSG en priorité : « Le jour où je voudrais essayer quelque chose, ce sera quelque chose de nouveau et pas une équipe où j’ai déjà évolué. Avant un retour au PSG, il y a beaucoup plus de chances que je découvre un nouveau championnat pour avoir une nouvelle expérience ».

« J’ai fait la France puis l’Italie donc, si je pars un jour, ce sera en Angleterre ou en Espagne »

« Ça n'a rien à voir avec le PSG , poursuit Kingsley Coman, justifiant sa réticence à retrouver un jour la Ligue 1. J ’ai fait la France puis l’Italie donc, si je pars un jour, ce sera en Angleterre ou en Espagne. Je ne vais pas retourner dans un pays où j'ai déjà joué. » Il semble ainsi peu probable d’imaginer le joueur de 26 ans refouler un jour la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du PSG sur les épaules, club qu’il avait quitté pour obtenir davantage de temps de jeu.

« Je pensais que je méritais plus de temps de jeu »