Mercato - OM : Cet été, il aura tout perdu

Publié le 31 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il était dans la rotation de Jorge Sampaoli la saison passée, Bamba Dieng ne figure à présent même plus sur les feuilles de match de l’OM, choix d’Igor Tudor. Son départ se préciserait du côté de Lorient. Cependant, le souhait de Dieng n’aurait pas été respecté. Explications.

Il avait pourtant si bien démarré la saison passée sous Jorge Sampaoli qu’il était même surnommé par certains : le nouveau Didier Drogba. Tout est allé très vite. En décembre dernier, Bamba Dieng (22 ans) signait une prolongation de contrat le liant jusqu’en juin 2024 à l’OM et remportait en janvier dernier la Coupe d’Afrique des nations avec la sélection sénégalaise.

Dieng n’est plus un joker

Cependant, cette intersaison 2022 lui aura été fatale. Disposant déjà d’une jolie cote sur le marché lors du mercato hivernal, Bamba Dieng a également fait tourner les têtes cet été en Angleterre où Pablo Longoria et ses intermédiaires souhaiteraient le placer comme L’Équipe l’a révélé mardi. Décidé à ne pas quitter l’hexagone afin de parfaire sa formation, Dieng militerait pour un prêt dans un club de Ligue 1, mais pas sous n’importe quelles modalités.

Dieng voulait un prêt, ce sera un transfert