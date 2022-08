Foot - Mercato - OM

OM : Invité à aller voir ailleurs, il résiste à Pablo Longoria

Publié le 31 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie par Pablo Longoria, il continuerait de lui tenir tête. Indésirable aux yeux d’Igor Tudor, Jordan Amavi ne dispose pas d’un avenir radieux à l’OM. Et pourtant, alors que tout porte à croire que la meilleure solution serait pour lui de trouver un nouveau club, le latéral gauche français aurait refusé le Dinamo Zagreb lorsque son départ pour l’Olympiakos se compliquerait grandement.

N’entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison passée, Jordan Amavi s’en était allé lors du dernier mercato hivernal en prêt du côté de l’OGC Nice où tout n’a pas non plus été rose pour le latéral de l’OM. De retour à Marseille cet été, Amavi comptait repartir sur de bonnes bases avec le successeur de Sampaoli, à savoir Igor Tudor.

Une embrouille irréversible avec Tudor

Mais alors qu’il avait disputé l’intégralité de la première rencontre à l’étranger de la pré-saison de l’OM face à Norwich City (0-3) en juillet dernier, Jordan Amavi n’a depuis plus jamais été retenu dans le groupe d’Igor Tudor. D’ailleurs, comme cela fut le cas avec Gerson ou encore Matteo Guendouzi plus tard, le défenseur de l’OM aurait eu une échauffourée avec le technicien croate. Au point que Tudor aurait déclaré dans le blanc des yeux d’Amavi qu’il ne porterait plus jamais le maillot de l’OM tant qu’il sera en poste sur le banc du club phocéen.

Refus d’Amavi pour le Dinamo Zagreb

Depuis, Jordan Amavi est poussé vers la sortie à la fois par le staff technique d’Igor Tudor, mais aussi par le comité de direction de l’OM présidé par Pablo Longoria. En effet, à Marseille, tout le monde semble être sur le pont afin de trouver un point de chute au Français. Tout le monde, sauf le joueur lui-même. Dernièrement, il a été question d’un intérêt du Dinamo Zagreb pour Jordan Amavi comme L’Équipe l’avait souligné. Néanmoins, le défi croate n’aurait pas stimulé Amavi qui n’avait pas donné suite à cette approche. Il en était de même pour l’Olympiakos et toujours selon L’Équipe , le latéral gauche de l’OM n’aurait pas été emballé par l’idée de quitter le club phocéen pour l’équipe grecque. Jusqu’à peu.

Même son de cloche pour l’Olympiakos