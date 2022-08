Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria laisse filer un nouveau crack

Publié le 30 août 2022 à 15h45 par Jules Kutos-Bertin

A la recherche de fonds pour financer la fin du mercato de l’OM, Pablo Longoria continue son dégraissage. Jamais utilisé par les différents entraîneurs qu’il a vus passer, Franco Tongya a rejoint Odense, club danois, dans le cadre d’un transfert. L'OM conservera un pourcentage sur une possible revente.

Même s’il est assez lent, l’OM continue son dégraissage juste avant la fin du mercato. Pour Pablo Longoria, les ambitions restent les mêmes : libérer le maximum de masse salariale afin d’alléger les finances et de tenter un dernier coup sur le marché avec Ruslan Malinosvkyi. Au niveau des ventes, un joueur fait parler de lui, c’est Bamba Dieng.

Une offre de 11M€ pour Dieng

Même s’il veut rester à l’OM, l’international sénégalais pourrait filer vers Lorient ou Nice. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’une de ses deux équipes a dégainé une offre de 11M€. Et il ne devrait pas être le seul à quitter l’OM cet été…

Byd velkommen til Franco Tongya, der rykker til Odense fra Olympique de Marseille 🙌🔵⚪🔗https://t.co/dzB05jWoZ4#obdk #sldk pic.twitter.com/n49KwnHmH2 — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) August 30, 2022

Franco Tongya aussi sur le départ