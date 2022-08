Foot - Mercato - OM

Une condition est posée pour l’ultime transfert de Longoria

Publié le 30 août 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau

Avant la fin du mercato estival, Pablo Longoria souhaiterait mettre la main sur une ultime recrue en la personne de Ruslan Malinovskyi. Grâce au retrait de Tottenham, le président de l’OM aurait le champ libre pour boucler cette opération. Encore faudrait-il que des départs aient lieu en amont. Explications.

Et si Pablo Longoria compliquait encore un peu plus la situation de Dimitri Payet à l’OM ? Bien qu’Igor Tudor l’ait titularisé lors de la démonstration des siens face à l’OGC Nice dimanche (3-0), le Français n’avait débuté lors d’aucune des trois premières sorties de l’OM en Ligue 1 en ce début de saison. Et alors que sa situation sportive le préoccupait déjà, Payet serait susceptible de témoigner d’une concurrence à son poste vu ce qui semble se tramer en coulisse en ces derniers jours de mercato.

Tottenham s’est retiré, l’OM en position favorable pour Malinovskyi

D’après les informations de L’Équipe , Pablo Longoria aurait l’intention d’attirer une énième recrue avant que le rideau tombe sur le marché des transferts. Comme annoncé ces derniers jours, le président de l’OM en pincerait pour Ruslan Malinovskyi, milieu offensif de l’Atalanta où son contrat expirera en juin prochain. Semblant avoir un temps courtisé l’Ukrainien, Tottenham ne serait plus sur les rangs et l’OM serait en pole position. Il ne manquerait plus que l’offre de transfert.

Des départs pour recruter Malinovskyi ?