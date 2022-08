Foot - Mercato - OM

OM : Comme Cristiano Ronaldo, ces stars ont été annoncées à l'OM

Publié le 30 août 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ à Manchester United, Cristiano Ronaldo est logiquement devenu le grand fantasme des supporters de l’OM alors qu’un intérêt a été annoncé ces dernières semaines pour l’attaquant portugais. Et bien avant CR7, d’autres grandes stars ont été annoncées vers Marseille et ne sont jamais venues…

Diego Maradona

Bien évidemment, comment ne pas évoquer le transfert avorté de Diego Maradona à l’OM. Les faits remontent à l’été 1989, alors que le légendaire numéro 10 argentin évolue à Naples depuis cinq ans. Courtisé par Bernard Tapie qui souhaitait en faire la star de son projet à l’OM, Maradona avait bien failli signer. Et Michel Hidalgo, qui était à l’époque directeur sportif du club phocéen, s’était confié sur cet échec avec Maradona dans les colonnes de So Foot : « C’est simple, on cherchait "le" joueur qui allait faire passer un palier à l’OM. Et à cette époque, "le" joueur, c’est Maradona. On savait qu’il n’était plus heureux à 100% avec son club, des informations avaient filtré. Tapie est parti au quart de tour, m’a expliqué que ce n’était pas une question d’argent et m’a proposé de prendre son avion privé pour aller rencontrer Maradona chez lui à Naples (…) Le soir nous avons été dîner avec trois de ses amis. Je lui ai dit qu’on l’attendait à Marseille, qu’il aurait une villa magnifique à Cassis, en bord de mer, avec une piscine et un grand jardin », confie Hidalgo. Mais finalement, Maradona n’a jamais signé à l’OM…

Youri Djorkaeff

Quelques années après cet échec Maradona, Bernard Tapie avait une nouvelle fois vu les choses en grand pour l’OM en 2001 et en tentant de faire venir une légende du football français : Youri Djorkaeff. Champion du Monde 1998 et champion d’Europe 2000 avec l’équipe de France, l’attaquant tricolore était en difficulté dans son club allemand de Kaiserslautern, et Tapie avait donc pour projet de le relancer à l’OM : « L’OM, c’est un gros défi à relever. Un défi fait pour moi. Bien sûr que j’ai envie de venir à Marseille », confiait d’ailleurs Djorkaeff à cette époque. Mais l’OM n’est jamais parvenu à boucler l’opération.

Mario Jardel

Le même été, en 2001, Bernard Tapie avait activé une autre piste XXL en attaque à l’OM : Mario Jardel, le serial buteur brésilien de Galatasaray. D’ailleurs, ce dernier était très attiré par le projet, qui n’avait finalement pas vu le jour pour des questions d’argent et de désaccords entre l’OM et Galatasaray : « Je regrette beaucoup, sincèrement. J’aurais beaucoup aimé jouer en France à Marseille. Et j’espère pouvoir un jour venir en France en tant qu’entraîneur pourquoi pas », avouera Mario Jardel quelques années plus tard sur ce transfert avorté.

N’Golo Kanté

Difficile à croire aujourd’hui, mais l’OM a recalé N’Golo Kanté il y a à peine sept ans… Lors du mercato estival 2015, alors qu’il évoluait à Caen, l’actuel milieu de terrain de Chelsea souhaitait rejoindre en priorité le club phocéen. Mais Vincent Labrune, le président de l’époque, a refusé de s’aligner sur les 9M€ réclamés par Caen, et Kanté a fini par s’engager avec Leicester avec qui il sera rapidement sacré champion de Premier League.