Mercato : Le PSG risque d’avoir des regrets pour Bernardo Silva

Publié le 31 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Le PSG, et plus précisément Luis Campos, a rêvé du recrutement de Bernardo Silva. Cependant, en raison d’un manque de possibilités au niveau des négociations avec Manchester City sur l’indemnité du transfert après le refus du club d’accepter l’offre de 80M€ du PSG, le champion de France s’est retiré. Et d’ici la fin du mercato, le FC Barcelone pourrait en profiter.

C’est certes un secret de polichinelle. Cependant, Luis Campos a rêvé pendant tout l’été du recrutement de Bernardo Silva. Le conseiller football du PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé le 18 août dernier, a même dégainé une offre de transfert de 80M€. La réponse des dirigeants de Manchester City a été catégorique : non.

Recalé, le PSG s’est retiré et Guardiola annonçait que Silva allait rester

De quoi pousser les décideurs du PSG à prendre une grande décision, à savoir se retirer de cette opération comme le10sport.com vous l’a une nouvelle fois dévoilé il y a peu. Le rêve de Luis Campos volait alors en éclat et en parallèle, il semblerait que celui de Xavi Hernandez, entraîneur du FC Barcelone, allait subir le même sort. En effet, en conférence de presse, Pep Guardiola confiait la semaine dernière que le feuilleton Silva était de l’histoire ancienne et qu’il allait rester à Manchester City où son contrat court jusqu’en juin 2025. « Il n'y a pas de discussions pour Bernardo Silva. Il n'y a pas de cas Bernardo. Manchester City peut considérer que l'affaire est terminée. Il restera ici. Absolument. Nous n’avons aucun appel téléphonique d’aucun club concernant Bernardo Silva, c’est pourquoi il reste ».

Xavi, comme le Barça, ne perd pas espoir

Mercredi dernier, dans la foulée d’un match caritatif entre le FC Barcelone et Manchester City (3-3) au Camp Nou, Xavi Hernandez ne cachait pas son admiration pour Bernardo Silva et laissait la porte ouverte à une éventuelle arrivée du rêve de Luis Campos pour le PSG, mais au Barça . « Qui n'aime pas Bernardo Silva? C'est un joueur très important pour Pep et pour City. Je l'aime, il fait la différence car il a une grande capacité à comprendre le jeu. Il y a peu de joueurs comme lui. Mais je pense qu'il n'y a pas de nouvelles. Cela dépend de City ».

